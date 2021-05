Himmelreich

Zwei Autos sind am Sonnabendnachmittag auf der Ortsdurchfahrt Himmelreich fast frontal zusammengestoßen. Mehrere Mitglieder einer Familie erlitten dabei Verletzungen. Hintergrund soll ein illegales Autorennen zwischen einem Golf- und einem BMW-Fahrer gewesen sein. Beide am mutmaßlichen Rennen beteiligten Autos hatten keine Zulassung, beide Fahrer begingen Unfallflucht.

Die Szene soll sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr etwa so abgespielt haben: Die Fahrer eines BMW und eines VW Golf warteten vor dem Bahnübergang Himmelreicher Straße. Als sich die Schranke öffnete, sollen beide in Richtung Neustadt losgerast sein „wie die Berserker“, sagte ein Beobachter. „Das ging so lange, bis es geknallt hat.“

31-Jähriger verliert die Kontrolle

Die Feuerwehr fängt auslaufendes Öl und Kühlflüssigkeit auf. Der Fahrer dieses Wagens soll den Unfall in Himmelreich verursacht haben. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Quelle: Florian Hake

Der hinter dem BMW fahrende 31-Jährige kam nach Polizeiangaben mit seinem Golf von der Fahrbahn ab. Auf der Gegenfahrbahn stieß er gegen die Fahrerseiten-Frontpartie eines VW Caddy. In dem Wagen saß eine vierköpfige Familie. Der Fahrer (31), die Beifahrerin (29) sowie ein vierjähriges Kind wurden leicht verletzt. Das zweijährige Kind blieb unversehrt.

Der Golf-Fahrer soll unverletzt aus seinem Wagen gestiegen sein und zu Fuß die Flucht ergriffen haben. Er wurde aber in der Nähe von der Polizei aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen, ebenso wenig die Zulassung des Autos. Zur Identität des BMW-Fahrers hat der 31-Jährige aus dem Neustädter Umland bisher eine Aussage verweigert.

BMW-Fahrer flüchtet unerkannt

Der Fahrer des schwarzen BMW aus der 3-er Serie floh in seinem Wagen. Über ihn hat die Polizei derzeit keine Informationen. Laut Augenzeugen hatte sein Fahrzeug ebenfalls keine Zulassung. Wer den Unfallhergang beobachtet hat, ist gebeten, die Polizei in Neustadt unter (05032) 9559115 zu verständigen. Die Beamten ermitteln wegen illegalen Autorennens, Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Feuerwehrmitglieder sicherten die Unfallstelle, während die drei Leichtverletzten in mehreren Rettungswagen versorgt wurden. Die Ortsdurchfahrt war bis etwa 20 Uhr voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den Autos auf 11.000 Euro.

Von Mirko Bartels