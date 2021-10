Neustadt

Das neue Jahr naht mit großen Schritten, und der Museumsverein Neustädter Land ist darauf vorbereitet: Druckfrisch liegen ab sofort 750 Exemplare seines Kalenders mit Impressionen aus Neustadt am Rübenberge vor.

„Das ist mein Kumpel Dete Klamann“, sagt Hans-Erich Hergt und zeigt auf das Foto von einem Pöks, der rittlings auf einer Kanone sitzt – aufgenommen 1953 im Amtsgarten am Schloss Landestrost. Klamann hat dieses Foto dem Vorsitzenden des Museumsvereins zur Verfügung gestellt. Um andere Bilder hat er weitere Neustädter gebeten. Das Hochwasser von 1946, ein Bild vom Schützenfest 1908, eine romantische Ansicht der Kleinen Leine, um 1920 aufgenommen, und Schweinehälften an der Schlachterei in der Leinstraße um 1900 sind unter anderem zu sehen.

„Die Bilder müssen mir gefallen, müssen jahreszeitlich passen und möglichst einen aktuellen Bezug haben“, erläutert Hergt. Danach habe er entschieden, was 2022 in Neustädter Häusern an der Wand hängen kann. Im handlichen A4-Format, meint er, finde sich eigentlich überall ein Plätzchen.

Zum Preis von 6 Euro liegt der Kalender im Museum zur Stadtgeschichte, bei Choco Lühring, Friseur Horl und bei SieversCopy aus.

Von Beate Ney-Janßen