Neustadt

“Hobby Horsing“ ist eigentlich auf der ganzen Welt bekannt – in Deutschland jedoch bislang eher als Kinderspiel unter dem Namen Steckenpferdreiten. Neuerdings ist aber genau das ein Trendsport im Aufschwung geworden. Den können Kinder ab November auch in Neustadt ausprobieren. Der TSV Neustadt bietet ab Montag, 1. November, jeden Montag von 16 bis 17 Uhr einen „Hobby Horsing“-Kurs in der Hans-Böckler-Schule, Hans-Böckler-Straße 20.

Im Fokus steht dabei das Steckenpferd selbst. Es kann nach Belieben selbst gestaltet werden. Mit Trense, Halfter und Zügeln und vielleicht auch einer kleinen Stallecke im Kinderzimmer findet das Steckenpferd schnell einen Platz im Herzen der Kinder. Mit stilvollen Sprüngen und eleganten Schrittfolgen schafft die gymnastische Sportart mit viel Teamgeist Spaß an Bewegung.

Wie beim Reitsport auf lebendigen Pferden werden auch beim „Hobby Horsing“ Turniere ausgerichtet, bei denen auch Pokale und Schleifen errungen werden können. Im Angebot sind verschiedene Disziplinen zu finden, wie Dressur, Parkour- und Springreiten. Weitere Infos gibt es beim TSV Neustadt unter Telefon (05032) 804990.

Von Mario Moers