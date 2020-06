Vesbeck

Was schnattert denn da? Auf dem Freigelände an der Vesbecker Straße watscheln Enten, einige schwimmen eine Runde im Wasserbecken. Über den Vögeln ist ein Netz gespannt, das Greifvögel abhält. Aber Elstern schlüpfen trotzdem durch die Maschen. Extra für sie hat Heinrich Horstmann einige Gipseier gut sichtbar auf dem Gelände platziert. „Wenn sie so ein Ei entdecken, hacken sie ergebnislos drauf herum und fliegen dann wieder weg“, sagt der Vogelhalter. Durch diesen Kniff bleiben die Gelege mit den echten Vogeleiern unversehrt.

Zur Galerie Weiße Hühner und Gänse, aber auch ein farbenfroher Goldfasan leben auf dem Hof von Heinrich Horstmann unter freiem Himmel. Der Halter beschäftigt sich mit Eierverkauf, Vermehrung und Mast.

Der 57-Jährige mag gefiederte Tiere, und das darf man im doppelten Wortsinn verstehen. Hinter seinem Haus, das man im Dorf lange als Anwesen von „Felten Alfred“ kannte, sieht es ein bisschen aus wie früher. In einem eingezäunten Viereck steht das Gras hoch und einige Gänseköpfe lugen neugierig daraus hervor. Die sommerliche Szene könnte einem Märchenbuch entstammen. „Neben den klassischen weißen habe ich auch gefleckte Tiere. Das sind die Pommerngänse“, sagt Horstmann beim Blick auf die muntere Schar. Ein Lockruf und die aufmerksamen Vögel kommen schnatternd angerannt. „Alle vorbestellt!“, fügt der Halter hinzu. Er macht keine Werbung. Die meisten erfahren durch Hörensagen von seinen Tieren. Außerdem kennt man sich in der Szene vom Burgdorfer Pferdemarkt.

Horstmann gilt als entspannter Mensch und hat seine eigene Vorstellung von Nutztierhaltung, für ihn zählt dabei eher Herzblut als Gewinn. Von seiner Jahrzehnte langen Erfahrung profitieren Dorfbewohner, die sich ebenfalls als Tierhalter versuchen wollen. Das erste Legehuhn, das erste Kaninchen haben viele bei ihm geholt. Wobei manches Langohr, ursprünglich für die Bratröhre vorgesehen, nach einem langen Leben am Vesbecker Dorfrand dann doch an Altersschwäche im Garten starb, und nicht beim Schlachten.

Grüne Eier ab Hof

Horstmann zählt zu den beiden Anbietern des 400-Seelen-Ortes, bei denen man frische Hühnereier ab Hof kaufen kann. Zwischen Nest und Frühstückstisch liegen oft nur wenige Stunden und ein paar Hundert Meter. Natürlich wissen die meisten Kunden inzwischen, dass die sogenannte Schalendrüse im Legedarm des Huhns die Eierschalenfarbe bestimmt. Die Tiere werden als Braunleger oder Weißleger bezeichnet, aber in den Eierpappen von Horstmann geht es besonders bunt zu, denn es sind auch hellgrüne bis türkisfarbene Eier von so genannten Grünlegern dazwischen.

Bei Horstmann wachsen Enten, Fasane und Tauben heran

Die befruchteten Eier von Enten, Hühnern und Fasanen wandern dagegen in Brutkästen, denn Horstmanns Streben gilt der Vermehrung der Tiere. Doch nicht jedes Gelege wird auch vor Ort ausgebrütet. „Die kommen zu meiner Nichte nach Bordenau“, erklärt der Vesbecker und zeigt beispielsweise auf eine Schachtel mit zehn Bambushuhn-Eiern. Mit seiner Verwandten teilt er die Begeisterung für Federvieh. „Meine Nichte hält Wachteln, und die haben eine ähnlich Größe wie Bambushühner“, erklärt er.

Klagen will er nicht, aber dieses Jahr fing nicht gerade ergiebig an. „Der Start war vielversprechend, aber die Kälteperiode im Frühjahr ging zulasten der Legefreude“, schildert Horstmann die Umwelteinflüsse. Aber so ist das, wenn man naturnah wirtschaftet. Und auch davon lässt sich der Vogelkenner nicht aus der Ruhe bringen.

