So richtig kommen sie dieses Jahr nicht in Weihnachtsstimmung, in der alten Lagerhalle „ Möbel und allerlei“ der Volkshochschule ( VHS) Hannover-Land. Region und Trägerkommunen bereiten derzeit das Aus für den öffentlich getragenen Fachbereich Berufliche Bildung der VHS vor. Das bedeutet, dass beispielsweise Maßnahmen des Jobcenters für Langzeitarbeitslose nicht mehr über die VHS laufen. Für das Möbellager ist die Zukunft ungewiss.

Dieser Mitarbeiter begrüßt die Besucher im Möbellager und am Telefon aufs herzlichste, behält seinen Namen aber lieber für sich. Quelle: Kathrin Götze

Bei einem Besuch dort geben sich die Mitarbeiter tapfer: „Ich werde schon was finden“, sagt zum Beispiel der freundliche Herr, der die Besucher im Büro begrüßt und das Telefon bedient. Seinen Namen mag er in der Zeitung nicht lesen. „Ich mache mir nur Sorgen um die Kunden – hier kommen viele Leute her, die nur mal quatschen wollen. Oder solche, die sich neue Möbel einfach nicht leisten können.“

Soziales Kaufhaus für Möbel und Hausrat

Das Möbellager funktioniert wie ein soziales Kaufhaus: Wer im Haushalt etwas Brauchbares übrig hat, kann es spenden. Die Mitarbeiter holen die Möbel bei Bedarf ab und liefern, wenn es gewünscht wird. Verkauft werden die Möbel zu günstigen Preisen, die auch weiter verhandelbar sind. „Wir arbeiten hier nicht auf Profit hin – wo gibt es sowas noch?“, fragt der nette Mann vom Empfang.

Klaus Tetzlaff (links) und Felix Hartje packen bei Abholung und Lieferung mit an. Quelle: Kathrin Götze

Im Team um Leiter Hugo Heyer und Verwaltungsmitarbeiterin Daniela Born gibt es aktuell 19 Stellen für die so genannten Arbeitsgelegenheiten (AGH). Vielfach sind das Leute, die keinen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt haben, sich aber nützlich machen wollen und eine Struktur im Tag brauchen.

Im Möbellager kommt auch manche Kuriosität an, wie dieser Pokertisch. Quelle: Kathrin Götze

In dem Lager werden gebrauchte Möbel, Hausrat und Elektrogeräte aus Spenden gesammelt und zu günstigen Preisen verkauft. Nach Berechtigungsscheinen oder ähnlichem fragt niemand, doch Leute mit viel Geld kaufen hier eher nicht ein. Auch wenn die Stimmung besonders gut ist, wie etwa die Rentnerin Sigrid Kranz findet. Als sie hört, dass die Schließung bevorstehen könnte, sieht sie bestürzt aus: „Wo soll ich denn dann hingehen?“ Gerne nehme sie ein paar Kleinigkeiten aus der Hausrat-Ecke mit, mal eine Vase, mal eine Kuchenplatte, um sie gefüllt mit selbst gemachten Leckereien zu verschenken. Nachdenklich wiegt Kranz den Kopf: „Hier kommen viele alte Leute her, die Renten sind nicht üppig.“

Jürgen Matschonat arbeitet in der Fahrrad-Aufbereitungswerkstatt. Quelle: Kathrin Götze

Besonders wichtig sei ihr aber die Stimmung: „Die Leute hier sind so nett – und sie haben meistens Zeit, um ein wenig zu plaudern.“ Zeit ist das, was an so vielen anderen Stellen in der Wirtschaft fehlt, findet auch Jürgen Matschonat. Der Marienseer betätigt sich am liebsten ehrenamtlich für Umwelt und Soziales. Im Möbellager arbeitet er in einer Maßnahme, betreut die Werkstatt, in der Fahrräder aufbereitet werden. „Das mache ich gerne hier, weil es für einen guten Zweck ist.“

Daniela Born (von links), Axel Brand und Martina Behne sind traurig über das bevorstehende Ende des VHS-Dienstleistungszentrums. Quelle: Kathrin Götze

„Hier haben die Menschen Zeit, sich zu entwickeln“, sagt Fachbereichsleiter Brand. Wer möchte, könne im Team mehr Verantwortung übernehmen, wer das nicht möchte, bleibt in zweiter Reihe. Manche Teilnehmer kommen alle paar Jahre wieder, wenn das Jobcenter wieder eine Maßnahme anbieten kann. Und auch ehemalige Mitarbeiter kämen immer wieder gern zu Besuch, sagt VHS-Geschäftsführerin Martina Behne. Ob und wie das Möbellager vielleicht mit einem anderen Träger weiter laufen kann, ist noch offen – die VHS wird jedenfalls nicht Betreiber bleiben.

Maßnahmen, die vorher auslaufen, sollen nicht verlängert werden –so steht es im Vorvertrag zur Beendigung, der in Trägerkommunen und bei der Region beraten wird. Sollte sich ein neuer Betreiber finden, wird auch ein neuer Ort benötigt. Die Lagerhalle ist abgängig, soll abgerissen werden.

Schließung wird schon lange diskutiert

Weitere Einsatzorte für die VHS-Maßnahmen sind in Neustadt Grün- und Holzpflege für die Region Hannover und das Klinikum mit acht Stellen, das Frühstück, das der Förderverein der KGS für Schüler vorbereitet mit drei Teilnehmern und die DRK-Kleiderkammer mit 82 Teilnehmern. Über die Schließung des Fachbereichs werde schon seit Jahren diskutiert: „Wir haben fast nicht mehr daran geglaubt“, sagt Brand. Als vor einigen Wochen klar wurde, dass die Pläne nun konkret werden, habe das Viele geschockt.

Kommunen wollen Aufgabe nicht mehr finanzieren

Die Region Hannover finanziert die Sparte berufliche Bildung an der VHS bisher mit 542.000 Euro, für weitere Defizite treten die Kommunen ein – diese Aufgabe wollen sie künftig nicht mehr übernehmen. Die Neustädter Politik hat den VHS-Fachbereich schon aufgegeben. Für das Möbellager könnte aber noch Hoffnung bestehen. Die Kooperationsgruppe aus CDU, UWG und Grüne/Linke will in Absprache mit der Stadtverwaltung darauf hinwirken, dass die Einrichtung noch ein Jahr mehr Zeit bekommt, wie CDU-Politiker Stefan Porscha berichtet.

„Es ist wichtig, dass die Einrichtung ortsnah im Raum Neustadt-Wunstorf bleibt“, sagt Porscha. Die Stadt verhandle mit möglichen neuen Trägern, suche auch nach neuen Räumen, bestätigt Stefan Bark vom Bürgermeisterreferat. Im Beendigungsvertrag für den Fachbereich seien überdies die Arbeitnehmerrechte überhaupt nicht berücksichtigt, bemängelt UWG-Sprecher Willi Ostermann, da müsse nachgebessert werden.

