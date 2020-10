Ein unbewohntes Haus ist in Mardorf in der Nacht auf Freitag vollständig ausgebrannt. Darin waren unter anderem Propangasflaschen gelagert.

