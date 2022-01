Neustadt

In der medizinischen Fachwelt wird es als Sensation gehandelt: die Transplantation eines gentechnisch veränderten Schweineherzens in den Körper eines Menschen, vorgenommen vor wenigen Tagen. Doch wo verläuft die Grenze zwischen Mensch und Tier? Wo sollte sie gezogen werden? Für den Neustädter Hubert Brieden ist die aktuelle Nachricht Anlass gewesen, seinen Roman „Schweineherz“ auf Radio Flora als Hörbuch einzuspielen – um Denkanstöße zu geben, wie er sagt.

Brieden ist bekannt für klare Worte. Im Arbeitskreis Regionalgeschichte macht er mit Publikationen und Aktionen zur NS-Zeit in Neustadt auf seine Anliegen aufmerksam, aber auch der Sozialgeschichte der Stadt widmet er sich. Ein Aspekt, der ihn dabei umtreibt, ist Mariensees Institut für Nutztiergenetik.

Roman spielt in Neustadt und Hannover

Versuche, Eizellen von Schweinen menschliche Gene zu implantieren, seien dort viele Jahre durchgeführt worden, sagt Brieden. Ist das sinnvoll, ist es notwendig? Aus medizinischer Sicht? Oder zur Optimierung von Menschen? Diese Fragen waren für ihn vor 20 Jahren der Anlass, „Schweineherz“ zu schreiben – eine Geschichte, die in Neustadts und Hannovers Gegenwart spielt und die er als Krimi aufbereitet hat.

„Ich wollte die Geschichte der genetischen Humanmedizin aufgreifen und bei den Lesern viele Fragen aufwerfen“, sagt Brieden. Die Geschichte beginnt für ihn in den 1920er Jahren, als Mediziner begannen, sich zu fragen, wie sie die Gesellschaft durch Manipulation des Erbgutes verbessern können. Sie findet grausige Höhepunkte in den Menschenversuchen der Nazis und mündet in vielen ethischen Fragen, die sich bei den heutigen Manipulationen stellen.

All das hat Brieden in seinen Roman einfließen lassen, der nun kostenlos auf Radio Flora unter radioflora.de/schweineherz-kriminalroman-autorenlesung zu hören ist.

Von Beate Ney-Janßen