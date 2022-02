Mardorf

Was ist Neustadts Ratsmitgliedern wichtig für ihre Stadt? Wir haben sie gebeten, uns eine ihrer Herzensangelegenheiten vorzustellen. Heute berichten wir über Hubert Paschke und seinen Wunsch, dem Tourismus mit einem Boots-Shuttle auf die Sprünge zu helfen.

Fünfeinhalb Kilometer. So lang ist Mardorfs Uferlinie am Steinhuder Meer. Direkt am Meer entlang geht es bislang nur zu Fuß oder mit dem Rad. „Nicht familienfreundlich, wenn man von einem Ende zum anderen will“, sagt Paschke. „Kennt doch jeder, wie schnell die Kinder maulen.“ Seine Idee ist ein Boots-Shuttle. Von dem verspricht sich der Ratsherr mehr als nur zufriedene Kinder.

Übers Meer an Mardorfs Uferlinie entlang

Im Kopf hat Paschke ziemlich konkrete Pläne. Drei Stege könnten solche Boote anlaufen. An der Weißen Düne, am Fischerstübchen und am Warteweg. Damit Urlauber und alle anderen ohne Anstrengung von einem Ende zum anderen kommen und dabei mal andere Ausblicke haben: direkt aufs Ufer, statt immer nur aufs Meer. Der Touristenort werde damit um eine Attraktion reicher, und der Solarantrieb sei auch noch umweltfreundlich. Erweiterungsmöglichkeiten im Fahrplan schließt er nicht aus. Vielleicht zum Wilhelmstein?

Vor Jahren sei die Idee bereits diskutiert worden, dann aber im Sande verlaufen. „Nun müssen wir aber mal an Land kommen“, sagt er. Oder aufs Wasser.

Zur Person: Im Rat der Stadt ist Hubert Paschke ein Neuling. Erst seit November 2021 zählt seine Stimme dort. Nach seiner Pensionierung meinte er, noch mehr Zeit in Kommunalpolitik investieren zu wollen. In Mardorf hat der 65-jährige CDU-Mann bereits seit elf Jahren als Ortsbürgermeister das Sagen. Auf Fragen, Anregungen oder Einwürfe per E-Mail unter hubert.paschke@vodafone.de antwortet er gern.

Von Beate Ney-Janßen