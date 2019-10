Schneeren

Sabine Wiebking hat ein Händchen für Fruchtaufstriche und raffinierte Gewürzzubereitungen wie Chilisalz und Kräuteröl. Das Besondere an ihren selbst gemachten Produkten: Sonnenliebendes Gemüse, mediterrane Kräuter und Südfrüchte gedeihen im Schneerener Garten vom Groten Wiebkings Hof. Bei Jostabeeren mag das ganz gewöhnlich sein. Aber die üppige Feigenernte in dieser Saison überrascht selbst die gartenbaulich erfahrene 59-Jährige.

Wunsch nach selbst gezogenen Südfrüchten

„Meine Idee, selbst einen Feigenbaum zu pflanzen, entwickelte sich auf Kos“, erinnert sich Sabine Wiebking. Bei einem Griechenlandurlaub vor zehn Jahren entdeckte sie die Früchte für sich. In einer Neustädter Baumschule fand sie dann später eine Sorte, die Frost bis Minus 18 Grad toleriert. Auch ein passender Platz in der Gartenmitte, umringt von hohen Bäumen, war schnell gefunden. „Natürlich habe ich den Baum ein paar Mal während des heißen Sommers gegossen. Aber viel Wasser braucht er nicht“, sagt Wiebking. Ein paar Stecklinge des Baums schnitt sie ab. Im Wasserglas haben sie bereits Wurzeln geschlagen. Während des Regens der letzten Tag sorgte sich die Hobbygärtnerin um die Ernte, weil die Früchte fast reif an den Ästen hingen. „Das wäre ja sehr schade gewesen, wenn die Früchte am Baum vergammelt wären“, findet die Kleinunternehmerin.

Zur Galerie Im Neustädter Westen gedeihen sogar Südfrüchte, wie Hobbygärtnerin Sabine Wiebking mit ihrem Garten auf „Groten Wiebkings“ beweist.

Fruchtaufstrich und Quittenbrot

Doch alles ging gut. Die meisten Südfrüchte sind gepflückt, und die Hälfte ist bereits ins Marmeladenglas gewandert. „Den reinen Feigen-Fruchtaufstrich fand ich zu fest. Mit ein bisschen Orange schmeckt es runder“, ergaben ihre Experimente. Denn bei Sabine Wiebking wird nie stur nach Rezept geköchelt, die 59-Jährige variiert gerne. So wird aus den Quitten in diesem Jahr neben Konfekt auch Quittenbrot gemacht. Die gerösteten Walnüsse, ebenfalls aus eigenem Anbau, stehen schon in einem hohen Glas bereit für die Weiterverarbeitung. Auch mediterrane Kräuter wie französischer Thymian, Oregano und Rosmarin entwickeln im Schneerener Refugium ein beachtliches Aroma. Sie würzen die Essig- und Ölzubereitungen von Sabine Wiebking. Nur der Liebstöckel hat den Umzug an einen anderen Platz im Garten nicht überstanden.

Wiebkings Chilisalz hat „Wumms“

Dafür gedeihen Gemüsesorten wie Chili und Paprika in Wiebkings Wintergarten prächtig „Die Chiliernte ist so üppig, dass ich nur alle zwei Jahre welche groß ziehe“, berichtet die Schneerenerin. Das sonnige Sommerwetter hat die kleinen Schoten besonders scharf werden lassen: „Das Chilisalz hat wirklich Wumms“, ergab Wiebkings letzter Geschmackstest. Freunde und Verwandte freuen sich schon auf die Produkte aus der neuen Ernte. Auch bei den Gästen ihrer Ferienwohnung sind die Spezialitäten ein beliebtes Mitbringsel.

Beim Kunsthandwerkermarkt, der am Sonntag, 3. November, von 11 bis 18 Uhr im örtlichen Dorfgemeinschaftshaus öffnet, zählt auch Sabine Wiebking zu den Ausstellern. „Jetzt fehlen nur noch die Etiketten für die Gläser“, sagt die Delikatessexpertin und zeigt grafische Entwürfe am Laptop. Klarer Fall, dass sie auch diese Aufgabe nicht aus der Hand gibt.

Schneerens Kunsthandwerkermarkt öffnet am 3. November Im Dorfgemeinschaftshaus Schneeren zeigen Kreative am 3. November von 11 bis 18 Uhr, was sie können. Elke Bache hat beim Kunsthandwerker selbst gestrickten Socken im Angebot, Stefan Credes zeigt Drechselobjekte. Duschseifen bietet Klaus-Michael Jähnig an, während Gabi Karpp-Hohmeyer Fotokarten vorstellt. Taschen aus Fahrradschläuchen stammen aus der Produktion von Marion Kienzle, Katharina Lampasiak ist mit Keramik dabei, und Julia Nitz zeigt Papierarbeiten. Heike Poudel präsentiert Bekleidung aus Naturmaterialien, Michaela Rochlitzer Zinnschmuckunikate, Sabine Thiele stellt ihre dänischen Stickereien vor. Sabine Wiebking bietet selbst gemachte Fruchtaufstriche und Gewürzzubereitungen wie Chilisalz und Kräuteröl. Wie immer verwöhnt der Heimatverein Schneeren mit Herzhaftem und Süßem in Schneerens Dorfgemeinschaftshaus, Zum Eichenbrink 4.

Von Patricia Chadde