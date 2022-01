Neustädter Land

Das neue Schuljahr hat begonnen. Es gilt eine verschärfte Test- und Maskenpflicht für Schüler. Schützen sollen weiterhin auch die mobilen Luftfilteranlagen, wo sie bereits vorhanden sind. Schon vor dem Schulstart hatte die Neustädter Verwaltung insgesamt 83 mobile Luftfilteranlagen an die zwölf Grundschulen im Neustädter Land verteilt. Insgesamt hat man uns 85 Anlagen geliefert“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Zwei habe man als Ersatzgeräte an das Gymnasium gebracht. Dort filtern Geräte bereits seit gut einem Jahr die Luft. Damals hatte das das Eilveser Bauunternehmen Duensing dem Gymnasium sowie der Grundschule und Kita in Eilvese insgesamt 23 Geräte gespendet.

Grundsätzlich sollen die Luftfiltergeräte vor allem in Schulräumen stehen, in denen jüngere Kinder bis 12 Jahre unterrichtet werden. Aufgrund der geringeren Impfquote in dieser Altersklasse bestehe ein besonderes Schutzbedürfnis, heißt es vonseiten Landesregierung. Die Schulen konnten selbst festlegen, wie viele Geräte sie benötigen. Nicht in jeder Klasse steht deshalb ein Luftfilter.

Schüler und Lehrer in Otternhagen sind zufrieden

„Ich bin froh, dass wir uns für Geräte entschieden haben“, sagt Otternhagens Grundschulleiterin Susanne Bosse-Kandler. Vor der Bestellung habe sie sich allerdings das Einverständnis vom Schulvorstand, den Kollegen und der Elternschaft geholt. „Wir waren dann nur ein wenig erstaunt, als wir das erste Gerät zu Gesicht bekamen“, sagt sie. 190 mal 66 mal 58 Zentimeter messen die hellgrauen Kästen. Das Modell heißt Airsafe 1600 und wird von der Firma AL-KO Therm gebaut. Neun Stück gibt es insgesamt in der Otternhagener Schule. Sie stehen in jedem Klassenzimmer und dem Musik- und Computerraum.

Filter sind mit 120 Kilogramm nicht besonders mobil

Die Bezeichnung „mobil“ ist bei einem Gewicht von etwa 120 Kilogramm allerdings relativ. „Mal eben schnell umstellen ist da nicht. Es braucht wohl vier Leute um die Geräte zu platzieren“, sagt Bosse-Kandler. Die Schüler haben sich indes bereits an die neuen, besonderen Möbel gewöhnt. „Sie sind leise und stören uns überhaupt nicht“, sagt Schülerin Lotte. Und: „Die helfen uns, gesund zu bleiben.“ Um die regelmäßige Fensteröffnung alle 20 Minuten kommen die Grundschüler trotz Filter nicht herum. „Sachgerechtes Lüften bleibt auch in der Zukunft ein wichtiger Baustein beim Gesundheits- und Infektionsschutz“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Pauline misst nach: 190 mal 66 mal 58 Zentimeter messen die Filteranlagen. Quelle: Mirko Bartels

Luftfilter schließen Infektion nicht aus

„Die Geräte sind natürlich kein kompletter Schutz gegen Ansteckung“, sagt Kai Binnewies. Der Schulleiter der Michael-Ende-Grundschule weiß wovon er spricht: 22 Filteranlagen tun in der größten Grundschule Neustadts seit November ihren Dienst. „Wir haben die Räume unserer 14 Grundschulklassen und vier Sprachförderungsklassen ausgerüstet. Weitere jeweils zwei Geräte stehen in der Mensa und den Räumen der Hausaufgabenbetreuung. Zusätzlich wird gelüftet und von den Eltern verantwortungsvoll getestet. Trotzdem mussten wir Mitte Dezember schließen“, sagt Binnewies. Der Grund war ein massiver Corona-Ausbruch. 33 infizierte Schulkinder und zwei Infektionen beim Personal registrierte das Gesundheitsamt. „Wie das ohne die Maßnahmen im Vorfeld verlaufen wäre, lässt sich nicht einschätzen. Wahrscheinlich deutlich schlimmer“, sagt er.

Verwaltung setzt auch auf feste Anlagen

Zusätzlich zu den mobilen Anlagen hat die Verwaltung insgesamt 23 Förderanträge für fest installierte sogenannte raumlufttechnischen Anlagen (RLT) gestellt. „Von denen sind bislang 20 positiv beschieden worden“, sagt Kühling. Bis die ersten fest verbauten RLT in Betrieb gehen können, wird es indes noch dauern: „Da handelt es sich um komplexe und umfangreiche Baumaßnahmen, die Personal im Fachdienst Immobilien binden und eine detaillierte Planungs- und Ausschreibungsphase verursachen“, sagt Kühling. Weswegen es aktuell noch keinen verbindlichen Zeitplan gebe, wann welche Ein- und Umbaumaßnahmen an den Schulen umgesetzt werden können.

In der Grundschule Otternhagen stehen die mobilen Luftfilteranlagen (rechts an der Wand) in allen Klassenräumen. Quelle: Mirko Bartels

Finanziert werden die mobilen Geräte zu 80 Prozent aus Förderprogrammen von Land und Bund. Dabei stellt der Bund rund 19 Millionen, das Land 11 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere 20 Millionen Euro gibt es in einem Fördertopf aus dem CO2 -Ampeln, Lüftungsgeräte sowie Fensterventilatoren finanziert werden können. Für die fest verbauten RLT gibt es gibt es andere Förderungen.

Von Mirko Bartels