Neustadt

Kritiker der Corona-Maßnahmen und Impfungen haben die Ratssitzung am Donnerstag erneut zum Schauplatz ihres Protests gemacht. Mit Kerzen und Liederzetteln ausgestattet versammelten sich etwa ein Dutzend Personen vor dem Rathaus, um gemeinsam das Kinder- und Kirchenlied „Aufstehen, aufeinander zugehen“ zu singen. Die Polizei begleitete die Versammlung. „Das Treffen war vorab ordnungsgemäß angezeigt und verlief friedlich. Die Masken- und Abstandspflicht wurde eingehalten“, erklärt Michael Bertram, Sprecher der Polizei Hannover. Wie bereits in der vergangenen Woche, meldeten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer der montäglichen Protestzüge auch in der Bürgerfragestunde zu Wort.

Kritik an Gegendemonstration

Martina Prüser, eine Sprecherin der Gruppe, kritisierte den öffentlichen Schulterschluss der Neustädter Grünen mit der Gegendemonstration der Initiative „Omas gegen Rechts“. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Sandra-Häntsch Marx hatte die Veranstaltung in der vergangenen Woche mit organisiert. Rund 170 Personen waren dem Aufruf gefolgt. „Wieso rufen die Grünen in Neustadt zu einer Demonstration auf, auf der ,Spaziergänger‘ als Demokratiefeinde und Rechte diffamiert werden?“, fragte Prüser. Weitere Fragen zielten auf die Maskenpflicht während der Demonstrationen und die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen.

Ratsvorsitzender weist Fragesteller zurück

„Ihre Statements sind falsch adressiert. Ich sehe keine Aufgabe für den Rat, diesbezüglich zu handeln“, erteilte der Ratsvorsitzende Wilhelm Wesemann (CDU) allen drei Fragestellern eine Abfuhr. Damit wiederholte er inhaltlich die Ansage, die Bürgermeister Dominic Herbst bereits in der jüngsten Ratssitzung einem Protestteilnehmer erteilt hatte. Kritik an den Corona-Maßnahmen seien nicht an den Rat, sondern an die entsprechenden Stellen bei Region, Land oder Bund zu richten. „Dieser Hinweis erspart dem einen oder anderen vielleicht Frust“, so Wesemann.

In der Pause überreichten die Protestler dem Bürgermeister einen „Bürgerbrief“ und 122 Unterschriften. In dem Papier warnen die Kritiker der Corona-Maßnahmen vor einer Spaltung der Neustädter Gesellschaft, die ihrer Ansicht nach durch die Gegendemonstration geschürt worden sei. Eine klare Distanzierung gegenüber Teilnehmern aus dem rechten politischen Spektrum findet sich in dem Schreiben nicht. „Freie Meinungsäußerung findet sich auch rechts und links. Wir treten hier auf gegen sinnlose oder unverständliche Corona-Maßnahmen, nicht für irgendeine politische Richtung“, sagte Prüser auf Nachfrage.

AfD-Politiker unterstützen Impfgegner

In den sozialen Netzwerken hatte sich diese Woche unter anderen Rene Kühn, Beisitzer im Stadtverband der AfD Neustadt, als Fürsprecher der Kritiker der Corona-Maßnahmen zu Wort gemeldet. Der Evenser AfD-Bundestagsabgeordnete Dietmar Friedhoff verteilte Flyer gegen eine allgemeine Impfpflicht in seinem Wahlkreis. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Rat, Volker vom Hofe, dementierte derweil eine politische Beteiligung des AfD-Stadtverbands an den sogenannten „Spaziergängen“. „Ich habe diesbezüglich keine Info. Was Herr Kühn macht, weiß ich nicht“, sagte vom Hofe.

„Omas gegen Rechts“ planen weitere Aktion

Margret Fiene von den „Omas gegen Rechts“ plant derweil die nächste Aktion für Montag, 7. März. Beim Treffen ab 18 Uhr an der Alten Wache sollen auch Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen. Nach der ersten Gegendemonstration hätten die Organisatorinnen einigen Zuspruch erhalten, aber auch Anrufe mit Beschimpfungen und sehr fragwürdigen Kommentaren von Impfgegnern. Für die erste Aktion am 31. Januar habe sie noch mit den Grünen zusammengearbeitet, weil diese bereits eine Gegendemonstration organisiert hatten, sagte Fiene zu den politischen Bezügen der Gruppe. Künftig wolle sie aber auch die anderen Parteien ins Boot holen: „Die Omas gegen Rechts sind ja nicht parteigebunden, das soll auch so bleiben.“

Von Mario Moers