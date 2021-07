Neustadt

Wem noch die Corona-Impfung fehlt, der hat ab Mitte August drei Chancen, sie in Neustadt wohnortnah nachzuholen. Ein Impfteam hält mit einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr dreimal auf dem Parkplatz am Veranstaltungszentrum Leinepark, Suttorfer Straße 8. Dort wird das Vakzin von Johnson & Johnson gespritzt. Dieser Impfstoff braucht keine Wiederholungsimpfung, um seine Wirkung zu entfalten. Am Dienstag, 17. August, öffnet das Mobil von 9 bis 12 Uhr, am Donnerstag, 19. August, von 14 bis 17 Uhr und am Freitag, 20. August, noch einmal von 9 bis 12 Uhr.

Im Großraumrettungswagen könnten sowohl die Registrierung als auch die Impfung selbst in einem hygienisch einwandfreien und diskreten Umfeld gewährleistet werden, betont Dieter Rohrberg von der Berufsfeuerwehr Hannover: „Man betritt den Wagen, registriert sich, bekommt seine Impfung und verlässt das Fahrzeug geimpft wieder. Unkomplizierter kann man den Impfvorgang nicht darstellen.“

Von Kathrin Götze