Neustadt

Das improvisierte Impfzentrum in der Marktstraße reicht offensichtlich nicht mehr aus, die explodierende Nachfrage nach Booster-Impfungen in Neustadt zu bewältigen. Die Stadt hat nun begonnen, den Umzug des Impfzentrums in deutlich größere Räumlichkeiten vorzubereiten.

Bereits ab dem kommenden Donnerstag, 9. Dezember, soll in dem Ausbildungszentrum des Malerbetriebs Temps in der Hans-Böckler-Straße 65 geimpft werden. Das kombinierte Impf- und Testzentrum in der Marktstraße 32 wird möglicherweise vorübergehend geschlossen und umgebaut.

Ab Montag Impfungen am Schützenplatz?

Mit dem rasanten Anstieg der Nachfrage erwies sich das kleine Ladenlokal in dieser Woche als untauglich für den Dauerbetrieb unter Volllast. Täglich warten hunderte Menschen in langen Schlangen vor dem ehemaligen Schuhladen. Jüngst waren kritische Stimmen aus Teilen der Neustädter Ärzteschaft laut geworden. Bemängelt werden unter anderem die Nicht-Einhaltung der Abstandsregeln und die allgemeinen Arbeitsbedingungen für das Impfpersonal.

Die Stadt erwägt vor diesem Hintergrund, ab Montag, 6. Dezember, bis zur Neueröffnung an der Hans-Böckler-Straße vorübergehend Impfungen im leerstehenden Veranstaltungszentrum Leinepark (Schützenplatz) durchzuführen. Tagesaktuelle Informationen hierzu pflegt die Stadt auf ihrer Homepage unter www.neustadt-a-rbge.de.

Maler-Azubis der Firma Temps bereiten am Freitagnachmittag das Schulungsgebäude an der Hans-Böckler-Straße 65 auf den Einzug des Impfzentrums vor. Quelle: Beate Ney-Janßen

„Die Kombination von Impf- und Testzentrum an einem Standort war zunächst super, aber zuletzt ließ sich der Ansturm kaum mehr bewältigen“, sagt Apotheker Olrik Becker, Betreiber des Test-Zentrums, das aktuell im rechten Teil des Lokals untergebracht ist. Geimpft wird auf der linken Seite. Selbstgebaute Holzwände und Tücher trennen die Bereiche. Den Umzug des Impfzentrums in das Ausbildungsgebäude begrüßt Becker deshalb. Die Kapazitäten des Testzentrums können dadurch erweitert werden.

Noch steht nicht fest, ob von Montag, 6. Dezember, bis zur Eröffnung des neuen Impfzentrums, vorübergehend in dem Veranstaltungszentrum Leinepark (Am Schützenplatz) geimpft wird. [Archivbild] Quelle: Kathrin Götze

„Saukalt und eng“

Kritik an dem Kombi-Zentrum kommt unter anderen von Jürgen Tempel. Der ehemalige Chef der Notaufnahme des KRH Klinikums Neustadt hat dort selbst Spritzen gesetzt. „Es ist sehr eng, saukalt, nicht barrierefrei und bei dem großen Aufkommen sind die vorgesehenen Wartezeiten nach der Spritze kaum einzuhalten“, sagt Tempel.

Der Mediziner hilft seit Monaten bei Impfungen, hat viele Standorte kennengelernt. Die improvisierten Zustände hält er auf Dauer für schwer problematisch, mit Blick auf die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die meist kalten Räume, nicht nur in Neustadt, steigern das Risiko sich selbst eine Erkältung einzufangen.

Tempel kritisiert die Kommunen, die Nachimpf-Kampagnen nicht viel früher vorbereitet zu haben. „Es muss der Stadt Neustadt doch möglich sein einen großen Raum vorzubereiten. Das Schloss, die VHS oder sonst einen Ort. Man wusste doch, dass die Nachimpfungen kommen“, sagt Tempel.

Auch das neue Impfzentrum in dem Schulungsgebäude ist keine Dauerlösung. Unternehmer Ulrich Temps hat der Stadt die Nutzung bis Ende März 2022 angeboten. Dann benötigen die Azubis die Halle für ihre Ausbildungsübungen zurück.

Hier können Sie sich testen lassen Aktuell gibt es in Neustadt die folgenden Testzentren, weitere sind in der Vorbereitung: Das Testzentrum der Post-Apotheke, Marktstraße 32, öffnet montags bis freitags von 8.30 bis 13 und montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Zum Lichterfest am Wochenende ist es zusätzlich einmalig auch am Freitag von 15 bis 20, Sonnabend 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. PCR-Tests sind ebenfalls möglich (79 Euro). Anmeldungen auf www.meine-post-apotheke.de. Das Coviste-Testzentrum, Justus-von-Liebig-Straße 1, öffnet montags bis sonnabends von 10 bis 18 und sonntags von 9 bis 14 Uhr. Buchungen sind auf www.kostenloser-buergertest.de/neustadt-am-ruebenberge möglich. Das Lisa-Corona-Testzentrum in Mardorf, Mardorfer Straße 22, öffnet montags, 15 bis 17 Uhr, dienstags und mittwochs von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 11 Uhr, freitags von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr, sonnabends von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr. Termine auf www.lisa-test.de. Das Testzentrum der Dorfwerkstatt in Bordenau, Birkenweg 3a, wird am Donnerstag, 2. Dezember, wiedereröffnet. Getestet wird ab sofort montags bis freitags, 16.30 bis 18 Uhr. Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Getestet wird vorerst ausschließlich mit vorheriger Terminbuchung unter tz-bordenau.

Von Beate Ney-Janßen und Mario Moers