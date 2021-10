Hans-Jürgen Hayek ist auch Vorsitzender von Bordenaus Dorfwerkstatt. Er will dafür sorgen, dass der Laden brummt, die Räume oft und von vielen unterschiedlichen Menschen genutzt werden. Die Jugendgruppe der Werkstatt, Color my Live, organisiere sich selbst, sagt Hayek. Um Aktivitäten von den jungen Leuten ist er nicht bange. Das sehe in anderen Generationen nicht unbedingt so aus – weshalb nun neben den Männer-Kochkursen auch Kniffel-Nachmittage neu im Programm sind. Regelmäßige Skat- und Doppelkopfrunden haben schließlich schon begeisterte Spieler gefunden. Obwohl auch dort noch Luft nach oben sei.

Viele Menschen zusammenzubringen ist das Ziel der Dorfwerkstatt. Das Dorf will der Verein damit lebendig halten. Andererseits sei das aber auch notwendig, um jeden Monat die Miete für die Werkstatt aufbringen zu können, sagt Hayek: „Wir müssen schon ordentlich wirtschaften.“ Er hofft auf gutes Wetter am Sonntag, 3. Oktober, wenn der Kunst- und Handwerkermarkt rund um die Grundschule für Einnahmen sorgen soll. Das sei eine Bank, die der Selbstfinanzierung immer gut tue.