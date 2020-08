Brase

Für so ein kleines, ein wenig abseits gelegenes Dorf wie Brase kommen erstaunlich viele Ausflügler vorbei. Auf der Leine passieren Paddler die Ortschaft auf ihrem Weg nach Schwarmstedt, aber auch Radfahrer strampeln durchs Dorf. Inzwischen hat Brase auch ein Hotel – wohl das kleinste im Neustädter Land.

Zur Galerie Um nur durchzufahren, ist das landwirtschaftliche geprägte Brase zu schön. Wie wäre ein Picknick am Grünen Fleck oder eine Nacht im Tiny House?

Für Ausflügler gibt es einen Wegweiser an der Kreuzung Braser Straße / Zum Westertore, und er birgt so viele Informationen, dass man erst einmal in Ruhe gucken muss. Die Kulturroute durch den Wirtschaftsraum Hannover ebenso wie die 72-Kilometer-Tour „Kirchen und Klöster“, die am Bahnhof Haste startet und bis zu ihrem Ziel am Schwarmstedter Bahnhof 13 Sehenswürdigkeiten streift, führen durch Brase. Wer die 65 Kilometer lange Fahrradregion-Tour 7, die an Hannovers Maschsee startet und ziemlich unvermittelt auf der Esperker Straße in Grindau endet, unternimmt, passiert die Ortschaft mit ihren 107 Einwohnern ebenfalls.

Hinweis „Historischer Dorfkern“ lässt rätseln

Der Hinweis „Historischer Dorfkern“, der nach Osten auf die Braser Straße führt, lässt Ortskundige schmunzeln und Besucher durch die Siedlung irren. „Auf seinem Hof plante Helmut Hammoser einmal ein Café“, erinnert sich der örtliche Landwirt Alfred Backhaus. Doch Hammoser starb 2012, das Café blieb bis jetzt nur eine Idee, doch das Schild hängt immer noch.

Der 407 Kilometer lange Leine-Heide-Radweg von der Quelle des Flusses in Leinenfelde Richtung Hamburg führt ebenfalls durch Brase. In der aktuellen Ausgabe eines Radwanderführers von Ende Juli 2020, immerhin die siebte Auflage, wird auf Seite 99 die Anfahrt vom Mandelsloher Rosseeweg aus beschrieben, der in Brases Straße Zum Westertore übergeht. Jetzt könnte man sich westlich halten und Brase nach wenigen Tritten in die Pedale wieder hinter sich lassen, wie es sämtliche Steckenführungen empfehlen. Aber dann hätte man den am Dorf entlang mäandernen Fluss und seine grünen Auen gar nicht wirklich erlebt.

Dem Fluss ganz nah

Sylvia Hemme gehört zu den Menschen, die nicht durchgefahren sind, sondern schon am Flussufer campiert haben. „Das war sehr romantisch“, erinnert sie sich. Der Aufenthalt auf der Leinewiese allerdings wurde von Mücken akustisch umrahmt, manche stachen auch zu. Da wäre ein Moskitonetz als Schutz eine gute Idee gewesen oder noch besser: ein Dach über dem Kopf mit Bett, Fenster, Garderobenhaken, Teekocher und Terrasse.

In Brase kann man im Tiny House übernachten

Inzwischen bleiben Sylvia und Matthias Hemme nicht nur für ein paar Nächte im Ort, sondern leben dort mit ihren drei Kindern. Für alle, die vorbeikommen, haben sie ein außergewöhnliches Übernachtungsangebot geschaffen. Auf ihrer Weide hinter dem sanierten Stallgebäude an der Braser Straße 6 steht eine mobile Schlafhütte, ein so genanntes Tiny House.

Für Zimmermann Matthias Hemme, der während seiner Walz auf verschiedenen Kontinenten unterwegs war und in Hannover Architektur studierte, war das Projekt eine interessante Herausforderung. Der gebürtige Wedemärker und Wahl-Braser realisierte das kleine Holzhaus im Laufe der letzen beiden Winter gemeinsam mit seinen Mitarbeitern. Auch seine Familie steuerte Ideen bei und konnte die Entstehung des neuen Quartiers Bohle für Bohle mitverfolgen. Die Übernachtungspremiere wurde zum großen Abenteuer, welches Hemmes jetzt auch Ausflüglern anbieten. Erste echte Touristen haben Neustadts wahrscheinlich kleinstes Hotel mit Leineblick schon ausprobiert und begeisterte Zeilen im Gästebuch hinterlassen.

Pause am „Grünen Fleck“

Wer in Brase nicht über Nacht bleiben, sondern einfach Rast machen möchte, findet am „Grünen Fleck“ (Zur Fähre, nahe dem Kaffeeweg) eine Sitzgelegenheit. Seit einigen Wochen gibt es außerdem einen Unterstand. Den haben sich die Braser gebaut, um bei ihren Zusammenkünften am ersten Mai oder zum Advent nicht im Regen oder Schneetreiben stehen zu müssen. Und eine alte Winde erinnert an die Fähre, welche bis 1963 die Flussüberfahrt nach Warmeloh ermöglichte.

Von Patricia Chadde