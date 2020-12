Hagen

Gleich drei kleine Brände registrierte die Polizei am Montag, 14. Dezember, in Hagen. Gegen 22.35 Uhr brannte im Bücherschrank Am Stadion ein Buch. Eine bislang unbekannte Zeugin hatte es direkt entfernt, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Zeitgleich brannten am Gänseberg zwei Papiercontainer. Die Polizei bittet die Zeugin, sich bei der Polizeistation Mandelsloh (0 50 72) 7 72 08 10 zu melden.

Von Mario Moers