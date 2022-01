Otternhagen

Am Montag öffnete nach langem Warten das Corona-Testzentrum in Otternhagen. Dort wird ab sofort täglich von 10 bis 18 Uhr getestet, auch ohne Anmeldung. Die ist gleichwohl möglich unter haz.li/yvv. „Der Betreiber hatte die Anmeldung bereits Mitte Dezember beim Gesundheitsamt eingereicht, aber sie blieb offenbar irgendwo hängen“, erklärt Ortsbürgermeisterin Christine Nothbaum (CDU) die verspätete Eröffnung. Getestet wird An der Waldbühne 55, im Sportheim des Autertaler SC. Dessen Vorsitzender Carsten Reber stimmte gleich zu, als der Standort vorgeschlagen wurde. Betreiber ist Nawid Salehi, der weitere Zentren an der Moschee und gegenüber dem Klinikum eröffnet hat. Er ist vorsichtig optimistisch, dass in dem Testzentrum vielleicht irgendwann sogar geimpft werden kann. „Wir sind dabei, entsprechende Kontakte herzustellen“, sagt er.

Bordenau impft schon

Das Testzentrum in Bordenau verwandelt sich bereits am Sonnabend, 5. Februar, in ein Impfzentrum. Von 10 bis 14 Uhr werden dort Personen über zwölf Jahren geimpft. Terminbuchungen sind bereits möglich unter tz-bordenau.de.

Von Mario Moers