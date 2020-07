An der alten Bushaltestelle in Stöckendrebber haben Dorfbewohner einen Bücherschrank eingerichtet. Die Dorfgemeinschaft hofft auf regen Gebrauch.

