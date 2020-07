Neustadt

Per Videokonferenz haben sich viele Mitglieder des Rotary-Clubs Nienburg-Neustadt zugeschaltet, um dabei zu sein, als die Clubpräsidentschaft von Beate Rothärmel auf Ina Plinke überging. „Der Club wird offener für Neues werden und diese Offenheit hoffentlich für die Zukunft beibehalten“, sagte die Neustädterin Plinke angesichts der außergewöhnlichen Feier und vieler weiterer Veränderungen, die die Pandemie auch für das Club-Geschehen mit sich bringt.

„Die Küche kommt dem häuslichen Geschmack sehr nah, man findet immer sein Lieblingsgetränk, und die diversen Sitzmöbel sind außerordentlich bequem“, fasste ein Clubmitglied die Vorteile dieser auch als Hybridmeeting bezeichneten Veranstaltungsform scherzhaft zusammen. Der überwiegende Teil der Mitglieder hatte es vorgezogen, sich per Video einzuklinken statt physisch im Konferenzsaal dabei zu sein. Rothärmel sagte, auch mit Blick auf einen großen Teil ihres Präsidentschaftsjahres: „Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen.“

Auszeichnung für Friedel Eggelmeyer

Rotarier Friedel Eggelmeyer gratulierte sie jedoch von Angesicht zu Angesicht zu der Auszeichnung „ Paul Harris Fellow mit Rubin“, die sie ihm als letzte Amtshandlung verleihen durfte. Eggelmeyer habe sich in einer bundesweiten Gruppe für bezahlbaren Zugang zu Bildung und Entwicklung, zuletzt in einem Großprojekt zur Familienplanung in Nigeria mit einem Fördervolumen von 3 Millionen Euro, engagiert. „Ein großer Einsatz für ein wahres Leuchtturmprojekt“, sagte die scheidende Präsidentin.

Plinke wird von Martin Kraum als Sekretär unterstützt. Auch der Präsident, der Mitte 2021 an Plinkes Stelle stehen wird, steht bereits fest: Tjark Ommen bekam die Anstecknadel des Incoming-Präsidenten verliehen.

Von Beate Ney-Janßen