Neustadt

In klirrender Kälte haben Ingeburg und Edfried Bühler sich vor 65 Jahren das Jawort gegeben. Sie erinnern sich gerne an diese Feier, die bei minus 26 Grad Celsius vor dem Altar begann und am nächsten Morgen um 5 Uhr in einem kaum wärmeren Ehebett endete. Ihrer Liebe auf den ersten Blick tat der eisige Beginn keinen Abbruch. Am Mittwoch feiern sie in ihrem Haus in Neustadt ihre eiserne Hochzeit.

„Wir waren drei Jahre verlobt und hatten die Nase voll davon“, sagt Ingeburg Bühler. Also sollte in ihrem Heimatdorf Wathlingen im Kreis Celle geheiratet werden. Die Eltern waren zufrieden mit dem Schwiegersohn und richteten ein prächtiges Fest aus. Nur das Schwein, das für Hochzeitssuppe und Braten sein Leben lassen musste, dürfte nicht zufrieden mit dem Arrangement gewesen sein.

Ein Bus für den Weg zur Kirche

Kurz vor dem Hochzeitstermin setzte sich jedoch mit Macht der Winter durch. „Minus 26 Grad“, sagt Edfried Bühler. Bei solchen Temperaturen war Ingeburgs Vater selbst der kurze Fußweg zur Kirche für seine Tochter in ihrem dünnen weißen Taftkleid zu lang. „Er hat uns einen Bus gechartert, der uns zur Kirche brachte“, erinnert sich die 88-Jährige – und fügt hinzu, dass es nicht die Kirche, sondern das Gemeindehaus war, in dem sie getraut wurden. Unmöglich, das große Gotteshaus warm zu bekommen angesichts der Kälte.

Bei minus 26 Grad Celsius schritten Ingeburg und Edfried Bühler am 17. Februar 1956 vor den Altar – lediglich mit Brautkleid beziehungsweise Anzug bekleidet. Quelle: Beate Ney-Janßen

Beim anschließenden Fest kam niemand der rund 50 Gäste auf die Idee, vor die Tür zu gehen. Stattdessen feierten und tanzten alle umso intensiver im Gasthaus. Kalt wurde dem Paar erst wieder, als es sich in sein Hochzeitsgemach auf dem ungedämmten Dachboden des Bauernhofs zurückzog (minus 14 Grad). Lebhaft erinnern sie sich beide an die Dachziegel, die von innen mit einer Eisschicht überzogen waren, und daran, wie sie sich unter den dicken Federbetten aneinander gekuschelt haben, um sich gegenseitig zu wärmen.

Eisernen Hochzeitstag begeht das Ehepaar zu zweit

Auch ihren 65. Hochzeitstag begehen die Eheleute in kuscheliger Eintracht, allerdings mit wesentlich mehr Wärme rundum. Die Heizung funktioniert in ihrem Haus in Neustadt, wohin es sie 1967 verschlug, als Edfried Bühler Lehrer an der Neustädter Landwirtschaftsschule wurde. Am Mittwoch feiern sie wegen der Corona-Beschränkungen zu zweit. Irgendwann in diesem Jahr hoffen sie aber auf ein Fest mit ihren drei Kindern, mit acht Enkeln, sieben Urenkeln und allen zugehörigen Partnern. Womöglich kombinieren sie es mit dem Fest zum 90. Geburtstag des Bräutigams. Den wird er im März erleben.

Von Beate Ney-Janßen