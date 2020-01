Mandelsloh

Einen Blick hinter die Kulissen des Landesfunkhauses Hannover haben 24 Mitglieder der Initiative Leine verbindet geworfen. Dort waren die Aktiven der Interessengemeinschaft aus Helstorf und Mandelsloh beim Norddeutschen Rundfunk ( NDR) zu Besuch.

NDR-Gästeführer Andreas Grabbe ermöglichte den Besuchern einen Einblick in die Arbeitsabläufe im Radio und beim Fernsehen. Er öffnete die Türen in die verschiedenen Produktionsbereiche, erklärte die unterschiedlichen Standorte des NDR und informierte die Gruppe über die TV-Produktionen, die aus Hannover gesendet werden.

Beeindruckt waren die Gäste vor allem vom Fernsehstudio. „Hier scheint die Decke quasi mit Scheinwerfern und Kameras vollgehängt zu sein“, sagte einer der Besucher beim Anblick des größeren der beiden Studios am Maschsee. Von dort werden jeden Abend die Nachrichten für das TV-Format „Hallo Niedersachsen“ verbreitet. NDR-Reporter und Moderator Jan Starkebaum beantwortete inmitten der Studiolichter Fragen rund um das Nachrichten-Format und seinen Arbeitsplatz vor den Kameras.

Besucher werfen einen Blick auf Schnitt und Regie

Noch tiefer in das Fernsehgeschehen konnte die Gruppe in der Regie und den Schnittraum eintauchen: Zwei Mitarbeiter ließen die Besucher an der Bearbeitung eines Filmbeitrags teilhaben und erklärten den ein oder anderen Kunstgriff. Weitere Einblicke gab Reporter, Moderator und Autor Johannes Avenarius. Er hatte gerade seinen Nachrichtentext eingesprochen, der live an die Zuhörer im Sendebereich ausgestrahlt wurde.

Den Abschluss machten die Besucher in einem der geschichtsträchtigsten Räumen des Landesfunkhauses: dem so genannten kleinen Sendesaal. In dem seit 1990 unter Denkmalschutz stehenden Raum gibt es heute vor allem Kammerkonzerte, Liederabende und Lesungen. Wegen seiner besonderen Akustik wird der im Stil der Fünfzigerjahre entworfene und erhaltene Raum immer wieder auch für Hörfunkproduktionen genutzt.

Von Mirko Bartels