Die Region Hannover sucht Menschen, die ab Mitte Mai Befragungen für die Volkszählung in Haushalten durchführen. Für den Besuch von 20 bis 30 Haushalten werden 600 bis 800 Euro gezahlt. Volljährigkeit ist eine Voraussetzung.

Wie viele Einwohner hat Deutschland, wie leben und arbeiten die Menschen? Wo werden neue Schulen gebraucht? In jedem zehnten Jahr wird der Zensus, auch Volkszählung genannt, EU-weit erhoben und ist das größte Projekt der amtlichen Statistik.

Befragungen werden stichprobenartig durchgeführt

Die Haushaltsbefragungen werden stichprobenartig durchgeführt. Der Einsatzort der Bewerber soll wohnortnah, aber nicht im eigenen Umfeld sein. Da der Erhebung eine halbtägige Schulung vorausgeht, sucht die Region Hannover bereits jetzt in allen Kommunen nach Interessierten. Sie können sich per E-Mail an zensus2022@region-hannover.de wenden oder Maren Kappelmann unter Telefon (0511) 616 21340 kontaktieren. Weiter Informationen sind auf www.zensus2022.de verfügbar.

Von Beate Ney-Janßen