Ein aus Neustadt stammender Investor plant, ein Demenzdorf in Norddeutschland zu bauen. Als Standort ist auch Mardorf im Gespräch. Doch die Suche nach einem geeigneten Grundstück gestaltet sich offenbar schwierig. Am Ende dieses Monats soll ein klärendes Gespräch mit der Stadt die Chancen für die innovative Pflegeeinrichtung ausloten.

Ortsrat unterstützt das Projekt

„Der Investor hat zum Jahresbeginn Kontakt mit dem Ortsrat aufgenommen, es gab daraufhin bereits gemeinsame Treffen, an denen auch der Bürgermeister teilgenommen hat“, sagt Mardorfs Ortsbürgermeister Hubert Paschke. Der Ortsrat sei der Idee grundsätzlich positiv begegnet. Vorgeschlagen habe man eine brachliegende Fläche in Meernähe ( Rote-Kreuz-Straße und Warteweg). Auf dem Grundstück, unweit des im Bau befindlichen Seniorenheims Steinhuder Meer, war vor Jahren ein Kombinierter Fußball-Golf-Platz geplant. Der wurde jedoch nie realisiert. Zu der Frage, ob die Fläche zur Verfügung steht, will sich Stadtsprecherin Nadine Schley zu diesem Zeitpunkt nicht äußern. „Wir befürworten grundsätzlich das Vorhaben, es bedarf aber Abstimmungsgesprächen“, so Schley. Zum Monatsende ist ein weiteres Gespräch zwischen Wirtschaftsförderer Uwe Hemens und dem Investor anberaumt.

Toeneboen am See ist 2014 als erstes deutsches Demenzdorf eröffnet worden. Foto: Philipp von Ditfurth Quelle: Philipp von Ditfurth

Projekt vor dem Aus?

Ob es allerdings zu der Umsetzung des Projekts kommt, scheint zur Zeit fraglich. „Es gibt ein attraktives Angebot für ein geeignetes Grundstück in der Lüneburger Heide“, sagt der Vater des Investors, der anonym bleiben will, solange die Gespräche laufen. Vor allem die Preisvorstellungen für Grundstücke in Mardorf würden eine Hürde darstellen. „ Mardorf liegt in den Überlegungen inzwischen weit hinten“, sagt er. Für das Demenzdorf benötigt wird ein etwa 10.000 Quadratmeter großes Grundstück. Potenziell würden dort schätzungsweise 70 Arbeitsplätze entstehen.

Friedrich Dankenbring, CDU-Ortsrat, sieht in dem Projekt eine Chance, das Profil Mardorfs als attraktiver Pflegestandort weiter zu schärfen. „Das Segment Demenzbetreuung ist hier noch nicht vorhanden. Das Gelände an der Rote-Kreuz-Straße würde sich doch eignen“, so Dankenbring. Nach Informationen dieser Zeitung wird in dem kommenden Investorengespräch auch über alternative Grundstücke gesprochen.

Was ist ein Demenzdorf? Als Demenzdorf wird eine spezielle Pflegeeinrichtung bezeichnet, in der die Bewohner in einer nach außen abgeschlossenen Siedlung zusammenleben. Die erste Einrichtung dieser Art in Deutschland eröffnete 2014 in der Nähe von Hameln. Das Demenzdorf Tönebön am See besteht aus sechs „Villen“, die um einen kleinen Garten gruppiert sind. In der Lobby gibt es einen kleinen Supermarkt, einen Friseur und ein Café. Die rund 70 Bewohner leben in familienähnlichen Wohngemeinschaften. Nach außen verhindert ein Zaun, dass die demenzkranken Dorfbewohner das Gelände unvorhergesehen verlassen. Bundesweit befinden sich derzeit weitere Demenzdörfer in Planung. Nach Auskunft der Deutschen Alzheimer Gesellschafttreten hierzulande jährlich 300.000 Demenz-Neuerkrankungen auf. Insgesamt leben rund 1,7 Millionen Demenzkranke in Deutschland. Auch im Neustädter Land ist es für Angehörige nicht leicht, einen geeigneten Pflegeplatz im Umland zu finden.

