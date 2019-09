Neustadt

Dieses Amt scheint ihr wie auf den Leib geschneidert: Der Rat wird voraussichtlich am Donnerstag, 19. September, die Neustädterin Irene Siedow zur ersten Behindertenbeauftragten der Stadt wählen. Der Ausschuss für Integration und Teilhabe hat die 53-Jährige Ende Juni aus drei Bewerbern um das Ehrenamt ausgewählt.

Frühe Erfahrung mit Ausgrenzung Behinderter

Für behinderte Mitmenschen engagiert sich Siedow, solange sie denken kann. „Meine Eltern waren behindert, und ich habe ein behindertes Enkelkind“, sagt sie. Da habe sie schon als junges Mädchen helfen müssen und auch Erfahrungen mit Ausgrenzung behinderter Menschen gemacht, die sie erst deutlich später verarbeiten konnte.

Mit Turn- und Bewegungsgruppen für Kinder mit Handicap hat sie sich lange beim TSV Neustadt engagiert. Doch das Angebot wurde wieder eingestellt. „Der Unterstützungsbedarf war größer, als das damals finanziell tragbar war“, sagt Siedow. Ihr habe vorgeschwebt, dass die Kinder in der Bewegungsgruppe mal nicht von den Eltern begleitet und unterstützt werden müssten. „Auszeiten sind so wichtig, auch für die Eltern“, so ihre Erfahrung.

Siedow betreut Demenz-Selbsthilfegruppe

Inzwischen betreut Siedow eine Selbsthilfegruppe für Angehörige Demenzkranker und engagiert sich intensiv im Arbeitskreis Selbsthilfe. Aus diesem Kreis kam vor rund zwei Jahren auch der Impuls, eine Behindertenbeauftragte für die Stadt zu bestellen. Bis Januar 2018 hat die Gleichstellungsbeauftragte Bärbel Heidemann die entsprechenden Aufgaben miterledigt. Doch mit ihrem Eintritt in den Ruhestand hat der Rat die dafür erforderliche Vollzeitstelle auf eine halbe gestutzt.

Neues Ehrenamt vereint viele Aufgaben

„Uns war bald klar, dass die Aufgaben neu verteilt werden müssen“, sagt Siedow. Welche das konkret sind, steht nun in einer eigenen Satzung festgeschrieben, die der städtische Fachdienst soziale Arbeit ausgearbeitet hat. Sie soll Konzepte, Projekte und Aktionen bei Politik und Unternehmen anregen, um etwa Inklusion im Sport, in Wohnprojekten sowie Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in öffentlichen Gebäuden voranzutreiben. Im Ausschuss für Integration und Teilhabe arbeitet Siedow fest mit, in anderen themenbezogen.

900 Euro im Jahr für Projekte

Überdies soll sie Anliegen und Anregungen von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen koordinieren und an die zuständigen Stellen der Verwaltung weiterleiten, auf die Verbesserung der Situation behinderter Kinder und Jugendlicher in Kitas und Schulen sowie für Erwachsene in Beruf, Sport und Kultur hinwirken. Dafür bekommt sie im Jahr 600 Euro Aufwandsentschädigung und hat 900 Euro für Projekte zur Verfügung.

„Es gibt jede Menge zu tun“, sagt Siedow. Als Erstes wolle sie ihr Netzwerk weiter ausbauen, sich in die Politik einarbeiten und ihre Erreichbarkeit regeln. Wer bereits jetzt Kontakt zu ihr aufnehmen möchte, erreicht sie über die Website der Neustädter Selbsthilfegruppen www.snrue.de.

