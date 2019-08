Amedorf

Die Franzsee-Initiative lädt zur italienischen Nacht ein. Am Sonnabend, 10. August, ab 17 Uhr werden wieder zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- und Mitmachprogramm am Ufer des Badesees geboten: Aqua-Zorbing-Ball und Tretboot für die Wasserratten, Gesine Marwedel mit ihren Fine-art-Bodypaintings sowie Robin Mehnert und Victor Garcia mit atemberaubende Rollschuh-Akrobatik sind dabei. Und der Verein konnte ein weiteres Highlight für den Abend gewinnen: Martina Kressler wird die Besucher mit den Disco-Dancern vom Tanzzentrum Kressler einheizen. Mehnert präsentiert außerdem eine faszinierende Leuchtartistik-Show. Die Fackelschwimmer tanzen ein leuchtendes Ballett in der Dunkelheit. Ab 18.30 Uhr spielt die Kombo Brazzo Brazzonne ihren Stilmix aus Jazz, Rock, Funk, Latin und Balkanbeats.

Feuerwerk ist Höhepunkt des Abends

Höhepunkt soll das obligatorische Feuerwerk zu italienischer Musik werden. Danach geht es musikalisch mit einem DJ aus dem Herzschrittmacher-Kollektiv weiter durch die Nacht.Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es noch im Kiosk am Franzsee, bei der VGH-Vertretung Wedemeyer und bei der Apotheke Mandelsloh. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre ist der Eintritt frei. Alle anderen zahlen im Vorverkauf 6 Euro, an der Abendkasse 7,50 Euro. Wer eine Eintrittskarte aus dem Vorverkauf vorzeigt, bekommt zwischen 17 und 18 Uhr im Kaffeegarten gratis ein Stück hausgemachten Blechkuchen. Weitere Informationen sind im Internet unter www.franzseebad.de zu finden.

Von Susann Brosch