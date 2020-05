Sie sind nur wenige Tage alt und schon in Lebensgefahr: Kleine Rehkitze verstecken sich auf Wiesen, die Landwirt Stephan Holubarsch zur Heuproduktion mähen will. Um kein Tier zu verletzen, sucht er vorher mit den örtlichen Jägern und Neustadts Nabu-Vorsitzendem Reinhard Hoffknecht die Wiese nach Kitzen ab – per Drohne.