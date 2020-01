Poggenhagen

Plattdeutsch für Anfänger: Eine Straße nahe der Schule in Poggenhagen heißt Am Blanken Pohle. Die Feldmark entlang der Dewitz-von-Woyna-Straße in Höhe des alten Dyckerhoff-Werkes nannten die Bauern früher Auf dem Paul. Woher diese Bezeichnungen stammen, hat Werner Preugschat vom Kultur- und Verschönerungsverein Poggenhagen jetzt den Jagdgenossen aus dem Ort bei einer kleinen Wanderung erläutert.

Sicher sei, dass mit „blank“ glänzendes Wasser gemeint ist, und „Paul“ steht im Niederdeutschen für so etwas wie Pfütze oder Suhle, sagte er. Auf einer Moorkarte aus dem Jahr 1851 hat Preugschat die historische Stelle der Namensgebung entdeckt. Sie wird dort als Der blanke Pool bezeichnet und liegt etwas abseits im Wald an der Fliegerstraße.

Feuchte Stelle deutet auf verlandeten See hin

„Das nasse Gelände wird keineswegs nur eine Pfütze gewesen sein, sondern ein kleiner See mit 100 bis 200 Metern Durchmesser“, meinte Preugschat. Vermutlich handele es sich um eine mit Wasser gefüllte Bodendelle aus der letzten Eiszeit, die irgendwann verlandet ist. „Feucht ist es hier aber heute noch, hier suhlen sich gern die Wildschweine“, sagte Hugo Lübbers, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Poggenhagen. Auf einer Winterwanderung schauten sich die Eigentümer bejagbarer Flächen jetzt das Areal an. Mit dabei war auch Werner Suffrian, der neue Vorsitzende beim Interessentenforst Großenheidorn. Der Genossenschaft gehört der Wald, der auch als die grüne Lunge von Poggenhagen bezeichnet wird, wie Preugschat berichtete.

Alte Karte zeigt auch Verbindungsweg

Auf der alten Karte von 1851 werden die Fliegerstraße und der Weg Kiefernhain noch als Verbindungsweg von Hagenburg nach Neustadt bezeichnet. Der kurze Weg Kiefernhain mit seinen Bögen ist dort schon so eingezeichnet, wie er heute verläuft, wie ein Vergleich mit Google Earth zeigt. „Die heutige Moordorfer Straße (B 442), die Mitte der 1870er-Jahre gebaut als Landstraße zweiter Ordnung einst Neustadt mit Wunstorf verband, wurde mit der Fliegerhorst-Vergrößerung 1940 geschlossen“, sagte Preugschat.

Ganz in der Nähe wird übrigens bald eine neue Verbindung entstehen: Die Brücke, die künftig die Bahnübergänge im Dorf ersetzen soll, wird in einem ähnlichen Bogen durch den Kiefernhain und über das Gleis verlaufen, bevor sie nördlich der Einfahrt zum Kulturgut auf die Poggenhagener Straße trifft. „Wo genau, wissen wir aber noch nicht, wir warten noch auf die Pläne“, sagte Preugschat.

Von Kathrin Götze