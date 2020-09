Bordenau

Bordenau soll auch im Coronajahr einen Weihnachtsmarkt bekommen. Er soll am 28. November unter Hygieneauflagen auf dem Hof der Grundschule stattfinden. Das ist ein Punkt, den der Schützenverein Bordenau auf seiner Jahresversammlung besprochen hat. Der Markt befindet sich allerdings noch in der frühen Planungsphase. Einstimmig beschlossen wurde dagegen die Einrichtung einer neuen Bogensportabteilung. Sie soll im Frühjahr 2021 den Betrieb aufnehmen.

Der Vorsitzende Thomas Stolte zeichnete außerdem mehrere Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft aus. Für 25 Jahre wurden geehrt: Rötger Quincke, Stefan Hannig, Alexander Maaß und Klaus Scharnhorst. Auszeichnungen für besondere Treue wurden verliehen an: Uwe Hannig (50 Jahre), sowie Siegfried Echternach und Heinrich Tegtmeyer (60 Jahre). Ganz besonders freute sich der Vorsitzende, das mit Heinrich Hunte ein Mitglied anwesend war, welches für 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet wurde. Die Verdienstnadeln des Kreisschützenverbandes in Silber gingen an Svenja Wilkening, Martin Quincke und Sven Schwarzer. Die Königsorden für 2020 errangen bei den Kindern Maja Fernau, bei der Jugend Charlyn Wenske. Neue Schützenkönigin wurde Susanne Reuter und neuer Schützenkönig Frank Ritter.

Von Mario Moers