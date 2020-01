Hagen

Mit 13 Einsätzen hatte die Feuerwehr Hagen im vergangenen Jahr relativ wenig zu tun, wie Ortsbrandmeister Nico Könecke in der Jahresversammlung berichtete. Sechsmal mussten seine Leute zu Bränden ausrücken, siebenmal wegen technischer Hilfeleistung. Die Mitglieder hatten dennoch genug Beschäftigung.

Das neue Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug zum Beispiel, das die Feuerwehr seit März 2018 in ihrem Fuhrpark hat, ist so vielseitig, dass die Mitglieder einiges an Zusatzausbildung brauchen. Neuerdings steht auch ein neuer Mannschaftstransportwagen im Gerätehaus, die offizielle Übergabe ist für das Frühjahr geplant. Dann wird die Feuerwehr auch das 40-jährige Bestehen ihrer Jugendabteilung feiern. Damit sei der Fuhrpark nun komplett erneuert, sagt Könecke zufrieden.

Vier Mann kamen zu jedem Dienst

Die Hagener zeigten sich fleißig und lernfreudig: Vier seiner Aktiven belobigte Ortsbrandmeister Könecke für 100 Prozent Dienstbeteiligung. 13 Kameraden sind außerdem in überörtlichen Einheiten tätig, sie gehören der Informations- und Kommunikationseinheit, dem Stab, der Atemschutz-Gerätetruppe Notfall oder dem Team der Ausbilder in der Stadtfeuerwehr an. Von 236 Mitgliedern sind aktuell 56 aktiv, und 27 haben die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger absolviert. Zur Altersabteilung gehören 14 Personen, zwölf zur Jugend- und sieben zur Kinderfeuerwehr.

Vier neue Mitglieder in der aktiven Truppe

Einen Neuzugang aus der Jugendfeuerwehr nahm Könecke in die aktive Truppe auf, zwei Quereinsteiger gehören neuerdings dazu, ein Mitglied ist neu zugezogen. Überdies unterstützen drei Angehörige anderer Feuerwehren die Hagener bei Tageseinsätzen, weil sie im Dorf arbeiten. Feuerwehrmannanwärter sind jetzt Yazan Zidan aus der Jugendfeuerwehr, außerdem Daniel Volbers und Peter Zaacke. Zum Feuerwehrmann wurde Lukas Malsy befördert. Oberfeuerwehrfrau ist jetzt Silvia Grzymieslawski, Oberfeuerwehrmänner sind Johannes Hahn und Hartmut Duensing. Zum Hauptfeuerwehrmann wurden Toni Dalmann, Cord-Jürgen Hahn und Patrik Dietrich befördert.

Für 25 Jahre im aktiven Dienst wurde Hartmut Duensing geehrt, schon seit 40 Jahren sind Andre Meyer, Uwe Weidemann und Detlef Schumann aktiv dabei. Mitglied seit 25 Jahren ist Hans Ranke, seit 40 Jahren Jürgen Knop und Wilfried Hoffmeyer.

Von Kathrin Götze