Für die Wirtsleute Heike und Raimund Wetcheck war es ein sehr intensiver Moment: Sie haben Sonntag ihren Betrieb, das Dudenser Gasthaus Beermann, an Nachfolger Jendrik Homeyer übergeben. Zum Abschied gab es Geschenke von ehemaligen Gästen und Wegbegleitern, viele Umarmungen und ein paar heimliche Tränen.

„Wir freuen uns auf die nächste Zeit. Aber es wird bestimmt auch ungewohnt, nicht mehr zu arbeiten“, sagt Heike Wetcheck. 34 Jahre lang hat sie gemeinsam mit ihrem Mann das Gasthaus Beermann geführt. Sie stand stets freundlich und aufmerksam hinter dem Tresen und an den Tischen, ihr Mann als Chef in der Küche.

Wirtsleute mit Party verabschiedet

Wie groß die Wertschätzung im Ort ist, zeigte sich bereits im Oktober: Die Dudenser hatten eine Überraschungsparty organisiert, mit der sie sich bei den Wetchecks für ihren langjährigen Einsatz bedankten.

Auch zur offiziellen Übergabe schien die Schlange zum Festsaal keine Ende nehmen zu wollen. Immer mehr Besucher stellten sich an, um ihren Wirtsleuten viel Glück für den Ruhestand zu wünschen und den neuen Gastgeber zu begrüßen.

Der Stand an diesem Tag quasi ein letztes Mal in der zweiten Reihe: Jendrik Homeyer aus Hagen übernimmt zum Jahreswechsel gemeinsam mit Nicole Starker den Traditionsbetrieb. „Ich bin mit dem Gasthaus Beermann aufgewachsen“, sagt der gelernte Koch. „Mein Ziel ist, es die familiäre Atmosphäre beizubehalten.“ Der Kontakt mit den Gästen sei ihm besonders wichtig – auch wenn er in der Küche arbeite.

Jendrik Homeyer ist der neue Chef in der Küche des Gasthaus Beermann. Quelle: Mirko Bartels

Ausbildung im Pfannenschmaus im Ratskeller

Gelernt hat der 29-jährige sein Handwerk in Neustadt. „Meine Ausbildung habe ich im Pfannenschmaus im Ratskeller gemacht“, sagt er. Bereits damals habe er den Plan gefasst mit 30 eine eigene Gastronomie zu leiten. Nach der Ausbildung ging er erst einmal in den Süden Deutschlands: In Oberstaufen arbeitete Homeyer in einem Hotelbetrieb mit fünfeinhalb Sternen und entsprechender Küche.

Zweiter Halt seiner kulinarischen Reise war die Insel Sylt, genauer das Hotel Fährhaus in Keitum, bevor es über Göttingen erst zurück in die Region Hannover und dann in die Heimat, das Mühlenfelder Land, ging.

Nicole Starker leitet zukünftig den Service im Gasthaus Beermann. Quelle: Mirko Bartels

Im Gasthaus bleibt Alles beim Alten

Im Traditionsgasthaus Beermann soll unter der neuen Führung erst einmal alles beim alten bleiben. „Wir werden auch zukünftig keine Gerichte à la carte anbieten“, sagt Homeyer. Er will das Gasthaus mit 120 Plätzen im Saal und rund 70 weiteren Plätzen im so genannten Clubzimmer für Familienfeiern und Veranstaltungen von Vereinen und Institutionen öffnen.

Für die Zukunft könne er sich vorstellen den Bereich Catering auszubauen. „Da soll aber ein Schritt nach dem Nächsten kommen“, sagt Homeyer. Über einen Mangel an Gästen könne er sich nicht beklagen: 90 Veranstaltungen seien für 2020 gebucht. Anfragen für die Folgejahre gibt es ebenfalls.

Erstmals seit 35 Jahren an Neujahr frei

Ruhiger soll es künftig bei Heike und Raimund Wetcheck zugehen: Das letzte Mal haben sie am Tag vor der Übergabe gearbeitet, den Zapfhahn und die große Pfannen bedient. „Es wird bestimmt eine ganz neue Erfahrung an Neujahr nicht zu arbeiten. Das hatte ich seit 34 Jahren nicht,“ sagt Heike Wetcheck, kurz bevor sie gemeinsam mit ihrem Mann den symbolischen Schlüssel übergibt.

