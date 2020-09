Neustadt

Sie weisen schon auf den nahenden Herbst hin, aber als Sonnenschirme kann man sie auch benutzen: Schicke Schirme bietet die Johannesgemeinde in Neustadt jetzt zum Kauf an. Auf der Bespannung in Blau oder Grün ist dann entweder das Logo der Gemeinde aufgedruckt oder ein eigens entworfenes für das Gemeindehaus. Für 20 Euro sind die Accessoires mit Automatik-Knopf sowie Griff und Stock aus Holz bei der Gemeinde zu haben.

100 Schirme sind mit Logos bedruckt

Die bisher 100 Schirme hat die Gemeinde auch zur Sicherheit eingekauft: Das große Richtfest mit Grundsteinlegung am Freitag kann mit seinen rund 100 Gästen wegen der Corona-Regeln nicht im Gebäude stattfinden, sondern hauptsächlich davor. „Wir bieten die Schirme dort das erste Mal an, falls es Regenwetter gibt“, sagt Eckhard Müller, der Vorsitzende des Kirchenvorstands.

Gemeinde braucht Reserve für Einrichtung und Außenflächen

1,6 Millionen Euro kostet der Neubau, Landeskirche und Kirchenkreis steuern jeweils 35 Prozent zu den Kosten bei. Der Gemeinde selbst bleiben 30 Prozent, rund 500.000 Euro, die sie bereits finanziert hat, zum Teil auch aus Grundstücksverkäufen. Rund 75.000 Euro will sie noch zusätzlich aufbringen, für die Einrichtung, und um das Außengelände ansprechend gestalten zu lassen. „Wir haben beispielsweise auch schon symbolische Bausteine verkauft“, sagt Müller. Ein Spendenbarometer in der Kirche zeigt den jeweils aktuellen Stand an.

