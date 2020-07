Neustadt

Er ist Multiinstrumentalist, Sänger, Songwriter und Produzent, macht Musik seit mehr als zwei Jahrzehnten, hat mit seiner Band Hagelslag bereits ein Konzert für die Fantastischen Vier eröffnet, auf vielen europäischen Bühnen gestanden und ist doch erst 22 Jahre alt. Am Freitag, 7. August, 20 Uhr, tritt John Winston Berta auf der Open-Air-Bühne am Amtsgarten von Schloss Landestrost innerhalb der Reihe „Kultursommer“ auf.

Die Biografie von Berta liest sich außergewöhnlich – und wer sich davon überzeugen möchte, was dieser junge Mann musikalisch drauf hat, sollte sein Konzert in Neustadt besuchen. Angesichts der Corona-Beschränkungen gibt es in diesem Jahr solch eine Gelegenheit nicht oft.

Anzeige

Multiinstrumentalist kennt kaum musikalische Grenzen

Berta stammt aus Hannover, hat aber englisch-ungarische Wurzeln, und seine Eltern legten ihm seine Bestimmung quasi schon in die Wiege. Seine Vornamen wählten sie mit Bedacht nach John Lennon, der mit zweitem Vornamen ebenfalls Winston heißt. Als Kleinkind klimperte er auf der Gitarre seiner Mutter, spielte als Grundschüler in einer Band und ist seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied des Jugendjazzorchesters Niedersachsen.

Weitere HAZ+ Artikel

Songs von Sehnsucht und den Tücken der Liebe

Mittlerweile spielt Berta Schlagzeug und Gitarre, Tenorsaxofon und Trompete, fungiert als Drummer und Sänger der Band Hagelslag, kann aber auch mal solo anzutreffen sein – als Sänger, Gitarrist oder als One-Man-Band. Unterstützung bekommt er beim Konzert am Schloss Landestrost von Kilian Alberti am Bass, Horiat Hosain am Schlagzeug und Lennart Smidt am Keyboard. Mit seinen Texten fängt Berta Gefühle oder Stimmungen ein, die ihn berühren. Solche vom Aufraffen, dem Drang zum Erleben und zum Sein, von den Tücken der Liebe und der Sehnsucht nach echten Beziehungen.

Tickets nur im Vorverkauf

Maximal 120 Zuschauer können bei dem Konzert am Schloss Landestrost dabei sein. Es wird bestuhlt angeboten, dabei gelten die allgemein gültigen Abstandsregeln. Homeyers Hof aus Garbsen-Horst bietet Getränke und Kulinarisches an. Getränke dürfen auch mitgebracht werden.

Tickets für das Konzert gibt es online unter www.kultur-rh.reservix.de, außerdem in den HAZ/NP-Ticketshops Neustadt, Langenhagen und Lange Laube Hannover sowie an weiteren Vorverkaufsstellen. Es gibt keine Abendkasse. Die Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Veranstalter ist die Region Hannover.

Von Beate Ney-Janßen