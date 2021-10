Neustadt

Der Name ist zum Synonym für Verrat geworden – Judas Iskariot, der Jesus Christus für 30 Silberlinge an die Römer verriet. Die biblische Aufgabe und auch die menschliche Seite dieser Figur beleuchtet der Monolog „Judas“ der niederländischen Theaterautorin Lot Vekemans, der am Mittwoch, 3. November, ab 19.30 Uhr, in der Neustädter Liebfrauenkirche zu erleben ist.

Die Inszenierung stammt vom gebürtigen Neustädter Wolf E. Rahlfs. Der 44-Jährige Schauspieler und Regisseur, der seine ersten Bühnenerfahrungen beim Darstellenden Spiel im Gymnasium Neustadt sammelte, ist inzwischen Intendant am Theater der Altmark in Stendal. Das Schauspiel in der Kirche ist eine Kooperation des Theaters mit der Liebfrauengemeinde und der Rahlfs Immobilien GmbH aus Neustadt, die die Vorstellung mit ihrer finanziellen Unterstützung ermöglicht. Dirk Wilhelm Rahlfs, Chef im Bauunternehmen der Familie, ist der ältere Bruder des Regisseurs. Vater Jürgen Rahlfs berichtet, dass er bereits die Chance hatte, das Stück in Stendal zu sehen. Nun wolle auch den Neustädtern die Chance dazu geben, und gleichzeitig der Kirchengemeinde helfen, Spenden einzunehmen.

Von der ganzen christlichen Welt geschmäht

In dem Monolog erhält der Mann eine Stimme, der über Jahrhunderte von der ganzen christlichen Welt geschmäht wurde – ohne den aber das Christentum aber auch nicht zu einer der großen Weltreligionen geworden wäre. Mit einer selbst inszenierten Show versucht er, seine Tat vor dem Publikum wieder auf ein menschliches Maß zurückzubringen.

Ließe sich die Geschichte nicht auch anders erzählen? Als Freundschaftsdienst, der Jesus half, sein Schicksal zu erfüllen, zu sterben und damit unsterblich zu werden? Musste der Messias nicht verraten werden, um die göttliche Prophezeihung zu erfüllen? War alles Vorbestimmung oder doch freier Wille – oder gar nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle? Judas spricht und lässt das Publikum an seiner persönlichen Sicht auf die Geschehnisse teilhaben.

Alice Katharina Schmidt spielt in Rahlfs' Inszenierung den Judas. Quelle: Nilz Böhme

Eintritt mit Anmeldung kostenlos

Alice Katharina Schmidt spielt den Judas – auch der Geschlechterwechsel lädt dazu ein, die eigenen Denkmuster und die Sicht auf die Dinge zu hinterfragen. All das verspricht einen interessanten Abend im vertrauten Kirchenraum.

Die Veranstaltung war zuerst bereits für den 1. April geplant, musste da aber der Pandemie wegen ausfallen. Alle Beteiligten sind nun voller Hoffnung, dass es am 3. November um 19.30 Uhr möglich wird. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Notwendig ist eine vorherige Anmeldung über die Website theater.gottesdienst-besuchen.de, oder im Gemeindebüro, erreichbar per E-Mail an KG.Liebfrauen.Neustadt@evlka.de oder telefonisch unter (05032) 94879.

Von Kathrin Götze