Mandelsloh

Die Kirchengemeinde in Mandelsloh beteiligt sich an der Programmreihe „1700 Jahre Judentum in Deutschland“ mit einem Konzert. Am Sonnabend, 30. Oktober, lädt das Duo Esther Lorenz und Peter Kuhz zu einer musikalischen Reise durch das Judentum in die St.-Osdag-Kirche ein.

Die Sängerin und der Gitarrist verlegen sich in ihren Konzerten auf das breite Spektrum hebräischer Lieder: alte Volkslieder, Lieder mit Texten aus der Liturgie, dem Hohelied der Liebe, aber auch aktueller Musik aus dem neuen Israel. Mit Anekdoten und Gedichten, die dem Publikum jüdische Kultur, Religion und auch den unnachahmlichen jüdischen Humor nahebringen, reichern die beiden Musiker ihr Programm an. „Donna Donna“ ist der Titel, unter dem sie all das zusammenfassen, angelehnt an das bekannte jiddische Lied, das sich metaphorisch mit dem Warschauer Ghetto auseinandersetzt.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Anmeldungen sind nicht notwendig. Es gilt die 2-G-Regel. Nachweise müssen am Eingang vorgelegt werden.

Von Beate Ney-Janßen