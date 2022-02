Neustadt

Irgendwann ist Schicht im Schacht, endet die Party, bleibt der Zapfhahn trocken – auch im Havanna. Finito. Ende März will Jürgen Stach sein Café an der Wunstorfer Straße schließen. Der Kneipier verschwindet damit nach 40 Jahren aus der Neustädter Gastroszene. Zum Schluss wird noch einmal gefeiert – mit großer Party am Mittwoch, 30. März, ab 20 Uhr. Der Wirt, er lockt: „Geld braucht keiner mitzubringen.“

Stach hat das Café Havanna in Neustadt 2004 übernommen

Der Pachtvertrag für das Havanna läuft aus, Stach selbst verlängert nicht mehr. „Ich will ja nicht noch mit 70 noch am Tresen stehen“, sagt er. Im Jahr 2004 hatte er das stadtbildprägende Haus inmitten des Neustädter Zentrums übernommen, nachdem er zuvor schon mit dem C’est la vie, dem Saitensprung und dem Bel Air einige Kapitel von Neustadts Trendgastronomie geschrieben hatte. Nun, im Havanna, „ist mein Publikum mit mir gealtert“, reflektiert Stach. Teenager kamen seltener – nur zuletzt, wenn das Havanna coronabedingt Essen außer Haus verkaufte. „Dann kam auch der Nachwuchs vorbei, holte ab, richtete Grüße von Mama oder Papa aus. Und ich musste denn erst mal fragen, wer da wohl gemeint ist“, sagt Stach.

Jürgen Stach sagt: „Ich bin mit meinem Publikum gereift“. Weil er nicht bis zum 70. Geburtstag am Tresen stehen will, verlängert er den Pachtvertrag für sein Café Havanna nicht noch einmal. Quelle: Dirk von Werder

Wehmut schwingt mit

Ein wenig Wehmut schwinge schon mit, beschreibt der 64-Jährige seine Gefühlslage, „ist doch wohl klar, oder?“ Durch die großen Fenster im Havanna habe er vom Tresen aus einen weiten Blick Richtung Innenstadt gehabt. „Mancher war überrascht, wenn ich ihm sein Bier in die Hand gedrückt habe, sobald er in die Tür kam.“ Stach kennt Neustadt und die Neustädter; er hat wilde Feten in den vier Jahrzehnten mit ihnen gefeiert, große Feste etwa mit Liveübertragungen bei den Fußballweltmeisterschaften und speziell im Havanna besondere Liveauftritte (zuletzt die Neustädter Band „Brooklyn“ im Dezember 2019), sein Cafè aber auch gern für kleine, feine Programme freigegeben: Lesungen und Ausstellungen gab es dort in der Hörbar.

Lokale in Steinhude und Hagenburg bleiben erhalten

Für den Ruhestand sieht sich der vielseitig interessierte Neustädter allerdings noch nicht reif. Auf der Neuen Bult will er weiter an Renntagen aktiv sein, den „Ankerplatz“ in Hagenburg behält er ebenso, wie das Bistro Meereslauschen in Steinhude. An beiden Standorten hat er „tolle Leute, die den Betrieb schmeißen“, wie Stach findet. Auf der Badeinsel probierte er unlängst schon mal seine Rolle als Ruheständler. „Ich stand am Tresen und zapfte Bier, als zwei Leute reinkamen und fragten, wer ich denn eigentlich sei“, erzählt Stach. „Ich helfe hier manchmal aus“, habe er den Neuankömmlingen erwidert und sich ein bisschen amüsiert.

Für Überraschungen vor Ort dürfte er weiterhin gut sein. Und das Noch-Havanna? Im Mai wird, so ist es geplant, dort wieder eröffnet: mit neuem Pächter und neuem Konzept. Mehr Whisky als Rum, eher irisch als karibisch.

Von Patricia Chadde und Dirk von Werder