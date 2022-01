Neustadt

Die Vorzeichen für ein Jugendcafé im ehemaligen Café Engelke schienen gut zu stehen, doch es muss noch einmal neu geplant werden. Die von der Stadt Neustadt avisierte Förderung des Projekts durch die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) wurde abgelehnt. Nun wird das Konzept überarbeitet.

„Die Stimmung unter den Jugendlichen ist nicht ganz so toll“, sagt Jugendpfleger Stefan Dahlke. Er hat bereits seit Monaten eine Gruppe junger Neustädter um sich versammelt, die unbedingt beim Jugendcafé mitmachen wollen. Vier von ihnen haben allein aus diesem Grund bereits eine Ausbildung zu Jugendleiterinnen und Jugendleitern gemacht.

Jugendliche bleiben trotz Absage bei der Stange

Dahlke ist aber zuversichtlich, dass die Interessierten bei der Stange bleiben, zumal er als erste Alternative eine sommerliche Veranstaltung für Kinder und Jugendliche in der Innenstadt plant, an der sich auch die Jugendcafé-Gruppe beteiligen kann. Für diese Veranstaltung ist ebenfalls ein Antrag bei der NBank in Vorbereitung. Was er plant, will der Jugendpfleger allerdings noch nicht verraten.

Das Jugendcafé sollte als einer unter mehreren Anträgen für das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ eingereicht werden. In der Vorbesprechung mit der NBank kam jedoch die Absage. „Nachdem unser Projekt konkretisiert wurde, hat die Förderrichtlinie dieses leider nicht vollumfänglich abgedeckt“, erklärt Uwe Hemens, Wirtschaftsförderer der Stadt Neustadt, der die Anträge im Auftrag der Stadt betreut. „Vor allem unser Modell mit der Stadt als Betreiber wurde seitens der NBank abgelehnt.“ Die Idee solle jedoch weiterverfolgt werden. Nun lasse die Stadt ein neues Konzept ausarbeiten, das nachhaltig und langfristig sein solle.

Das Café Engelke steht nicht mehr zur Verfügung

Der ursprünglich avisierte Standort an der Wunstorfer Straße im ehemaligen Café Engelke sei auf jeden Fall nicht mehr nutzbar, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Weitere Überlegungen würden nun zunächst in den politischen Gremien besprochen.

Von Beate Ney-Janßen