Schneeren

Die Jugendfeuerwehr Schneeren hat auch in diesem Jahr wieder eine Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vorgenommen. In vier Gruppen baten die Jugendlichen an Schneerener Haustüren um Spenden für die Arbeit der Organisation. Der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart, Marcel Wiegmann, konnte Ortsbürgermeister Stefan Porscha 1007,25 Euro übergeben.

„Ich freue mich jedes Jahr darüber, dass unsere Jugendfeuerwehr sich so engagiert zeigt und, dass die Spendenbereitschaft der Scheerener Bürger so hoch ist“, sagte Porscha. Mit einer kleinen weihnachtlichen Aufmerksamkeit wartete der stellvertretende Ortsbürgermeister, Christian Thieße, bei den jungen Feuerwehrkameraden auf, um sich auch im Namen des Ortsrates für deren Einsatz zu bedanken.

Von Anke Lütjens