Neustadt

Um der Welt der veganen Küche näherzukommen, bietet das Jugendhaus einen Kochkurs für Nachwuchsköchinnen und -Köche von 12 bis 14 Jahre an. Von Dienstag 22. Februar, bis Dienstag, 15. März, findet der Kurs jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr im Jugendhaus, Großer Weg 3, statt.

Currys, Eintöpfe und Quiche auf dem Plan

Innerhalb des Kochkurses soll sich deshalb über Tipps und Tricks für Vegane Gerichte ausgetauscht werden. Die vegane Küche rückt immer mehr in den Fokus und bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, ohne dabei auf tierische Produkte zurückzugreifen. Innerhalb des Kochkurses soll sich deshalb über Tipps und Tricks für vegane Gerichte ausgetauscht werden. „Dabei schauen wir zusammen mit welchen Zutaten sich Nudelgerichte, Currys, Eintöpfe und eine Quiche einfach und ohne großen Aufwand herstellen lassen”, sagt Timon Schacht von der Stadtjugendpflege. Sowohl für Anfänger, als auch für erfahrende Kochkünstler sei etwas dabei, so Schacht.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kosten für den Kursus betragen 10 Euro. Wer Interesse hat, kann sich hierzu telefonisch bei Timon Schacht unter (05032) 84513, oder direkt im Jugendhaus anmelden.

Von Enie Burow