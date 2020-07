Mardorf

Ausgebucht bis 2022, doch die Gästezimmer sind fast leer. Die Ruhe, die dieser Tage im Foyer der Jugendherberge am Nordufer des Steinhuder Meeres herrscht, ist symptomatisch für die Herbergen zwischen Harz und Weserbergland. Am Mittwoch vermeldet der Landesverband Hannover des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH), zu dem 23 Herbergen gehören, die ersten Schließungen. Unter anderem als Folge der zwei Monate Totalausfall im März und April sowie einer absehbar unwirtschaftlichen Sommersaison werden Jugendherbergen in Bad Sachsa und Schöningen zum Jahresende geschlossen. Auch in Mardorf, einem der etabliertesten Häuser des Verbands, läuft der Betrieb im Krisenmodus.

Frühstück im Schichtbetrieb

Gut vernetzt Die Jugendherberge in Mardorf verzeichnete in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben eine sehr gute Auslastung. Rund drei Viertel der Besucher sind Schulklassen. Sie sind häufig Stammgäste und bilden die Kernzielgruppe des Hauses. Lehrer schätzen das umfangreiche und professionell organisierte Angebot im Bereich der Umweltbildung. Die Jugendherberge kooperiert dazu mit mehr als 50 Partnern vor Ort, darunter die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer, der Revierförster, das Heimatmuseum und der Naturpark. Es gibt Wolfskurse, Moorwanderungen und sogar einen hauseigenen Umweltpädagogen. Eine enge Vernetzung gibt es auch mit den Freizeitanbietern vor Ort. Ob Bootsfahrt, Radtour oder Stand-up-Paddling – die Besucher haben es nie weit.

„Eigentlich hätten wir gerade 230 Gäste, stattdessen sind es heute nur 40“, erzählt Susanne Lutter. Sie führt das Haus mit Meerblick gemeinsam mit ihrem Partner Carsten Lutter, zurzeit in Kurzarbeit. Eigentlich sind 20 Mitarbeiter in Mardorf beschäftigt – vom hauseigenen Umweltpädagogen zum Minijobber. Nur sechs sind derzeit im Einsatz. Zwar dürfen Beherbergungsbetriebe in Niedersachsen theoretisch wieder 100 Prozent ihrer Kapazitäten nutzen, in Jugendherbergen machen die Abstandsregeln das in der Praxis unmöglich.

Anzeige

Corona-Abstandslinien im Foyer regeln den Zugang zum Frühstückssaal. Quelle: Mario Moers

Weitere HAZ+ Artikel

Am deutlichsten sichtbar ist das im Frühstückssaal. Wo sonst an Tischreihen muntere Kinder- und Urlaubergruppen sitzen, stehen meist nur zwei einsame Stühle an abgetrennten Einzeltischen. Von 136 Plätzen sind nur 36 nutzbar. „Wir müssen im Schichtbetrieb frühstücken“, erzählt Susanne Lutter bedrückt. Die Ausnahmesituation setzt auch den Mitarbeitern zu, nicht nur finanziell. Durch das Fenster zeigt Carsten Lutter auf einen gepflasterten Gehweg, auf dem sich Gras breitmacht. „Wo niemand mehr geht, wuchert das eben.“ Auch die schön anzusehenden wuchernden Wildblumen rund ums Haus kontrastieren mit den Auswirkungen der Pandemie.

Mega-Einbußen

Miriam Müller, Sprecherin des Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Hannover, nimmt die Hygiene-Hinweisschilder in Augenschein. Freizeit- und Sporträume müssen dieser Tage gesperrt bleiben. Das ist gerade bei schlechtem Wetter doof für die Besucher. Quelle: Mario Moers

Nachdem das niedersächsische Bildungsministerium Schulen zuerst verboten und dann dringend empfohlen hat, 2020 keine Klassenfahrten durchzuführen, machen sich die Herbergsbetreiber keine Illusion mehr über die desaströse Jahresbilanz. „Im Sommer erwirtschaften wir normalerweise den Speck, der über die ruhigen Wintermonate trägt. Das geschieht dieses Jahr nicht“, sagt DHL-Hannover-Sprecherin Miriam Müller. Umsatzeinbußen von mehreren Millionen Euro werden erwartet. In Mardorf müssen anstehende Investitionen wie ein Umbau des Speisesaals und eines Außen-WC-Häuschens aufgeschoben werden. Als Katalysator der Krise könnte sich ausgerechnet die Gemeinnützigkeit des Herbergsvereins erweisen. „Wir dürfen keine Rücklagen für schlechte Zeiten bilden. Uns hat die Krise eiskalt erwischt“, sagt Müller.

Schließungen nicht nur coronabedingt Die Standorte, deren Schließung zum Jahresende der Landesverband der Deutschen Jugendherbergen Hannover (DJH) am Mittwoch angekündigt hat, sind nicht allein Folge der Corona-Krise. Die Herbergen in Bad Sachsa und Schöningen haben bereits in den vergangenen Jahren keinen „positiven Deckungsbetrag erwirtschaftet“, so eine Sprecherin. Beide Standorte waren, wie Mardorf, vor allem Reiseziel für Klassenfahrten und Freizeitgruppen. Peter Peschel, Vorsitzender des Vereinsvorstands kündigte an, sozialverträgliche Lösungen für die Mitarbeiter zu finden. „Die Gespräche laufen bereits, ob wir sie an einem anderen Standort unterbringen können“, so Peschel. Aktuell sind elf von 23 Herbergen des DJH Hannover geöffnet.

Auch Mardorf gefährdet?

Müssen auch die Mardorfer Betreiber um die Zukunft des Hauses fürchten? „Wir sind ein Verband, also sind am Ende alle Standorte akut gefährdet“, sagt Lutter. Mut machen den Lutters die vielen Anfragen, die inzwischen wieder hereinkommen. Statt Schulklassen, ihrer Stammklientel, sind es derzeit viele Familien. Die bekommen normalerweise kaum ein freies Zimmer, jetzt ist Platz. Und der Urlaub rund um das Steinhuder Meer ist aus Sicht der Lutters auch mit einigen Einschränkungen sehr attraktiv. Das schätzt auch Familie Gleie-Weber aus dem westfälischen Ense. Die hat sich spontan zu einer Urlaubswoche in Mardorf entschlossen. „Wir hatten einen Termin in Hannover und haben dann einfach geguckt, wo man schön Rad fahren kann“, erzählt Sarah Gleie-Weber. „Und wir waren Schmetterlinge gucken und im Dinopark“, ergänzt die achtjährige Lenja strahlend.

Familie Gleie-Weber aus dem westfälischen Ense verbringt ihren Urlaub in Mardorf. In der Jugendherberge haben sie derzeit viel Platz, nachdem Niedersachsen beschlossen hat, Klassenfahrten im Corona-Jahr nicht zu erlauben. Quelle: Mario Moers

Von Mario Moers