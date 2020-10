Neustadt

Fliegenpilze sind nicht bekömmlich – aber immer schön anzusehen. So ist es nicht verwunderlich, dass die leuchtend roten Pilze zum liebsten Motiv der Kinder geworden sind, die beim Fotokurs der Jugendkunstschule mitgemacht haben.

Mehrere Aktionen hatte die Jugendkunstschule für die Herbstferien vorbereitet, eine davon war das Fotografieangebot. Kursleiterin Andrea Grams stürzte sich mit fünf Kindern und Erzieherinnen in ein dreitägiges Abenteuer. Theorie hatte sie für den ersten Tag vorbereitet, am Tag zwei ging sie mit ihrer kleinen Gruppe bereits auf Fotosafari.

Beliebtestes Motiv des Foto-Kursus sind Fliegenpilze gewesen. Quelle: privat

Wie kann das ausgewählte Motiv schön in Szene gesetzt werden? Im Wald, auf Feldern und an Teichen war die Motivwahl für die Kinder nicht schwer. Das setzte sich am letzten Tag des Kurses fort beim Besuch der Gärtnerei Wassermann: Orchideen, Zitronen und Kakteen boten viele Gelegenheiten, auf den Auslöser zu drücken. Zum Abschluss gab es eine Fotoschau, die von großer Begeisterung und manchem Stolz aufs eigene Werk begleitet wurde.

Neue Kurse im Angebot

Neue Ideen hat das Team für das Herbstprogramm: An den Sonnabenden, 31. Oktober und 7. November, jeweils von 10.30 bis 12.30 Uhr bemalen die jungen Teilnehmer im Monsterspielkurs fantasievolle oder gruselige Steine für verschiedene Spiele. Ab Donnerstag, 5. November, läuft von 9.30 bis 11 Uhr die Klecks-Akademie für Kinder ab zweieinhalb Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. In dem mehrtägigen Kurs arbeiten Klein und Groß gemeinsam an einem Kunstwerk.

Angehende Geheimagenten lernen am Sonnabend, 7. November, von 10 bis 12.15 Uhr Tricks für das Schreiben mit Geheimtinte. Und ab Montag, 9. November, von 16.30 bis 18 Uhr findet der mehrtägige Kurs Tiermalerei statt. Teilnehmer lernen unter anderem, tierische Proportionen sowie Fell und Federn zu zeichnen.

Genauere Informationen zu den einzelnen Kursen und zur Anmeldung gibt es auf der Website der Jugendkunstschule unter www.juku.neustadt-rbge.de.

Von Beate Ney-Janßen