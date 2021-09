Neustadt

Gestalten, malen, fotografieren, mit Stoffen arbeiten, klecksen, eine Buchwerkstatt und sogar komplette Herbstferien-Kunstwochen hat Neustadts Jugendkunstschule in ihrem Programm für den Herbst. Ab sofort können Kurse gebucht werden.

Ihre künstlerischen Ferienwochen zum Herbst bietet die Jugendkunstschule zum ersten Mal an. In der ersten Woche, von Montag, 18. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober, sind Kinder von sechs bis neun Jahren gefragt. Nähen, malen, fotografieren, töpfern und auch experimentieren sorgen bei ihnen für eine spannende und ausgefüllte Woche. Kinder ab zehn Jahren dürfen sich in der Woche darauf, vom 25. bis 29. Oktober, mit ähnlichen Künsten auseinandersetzen. Eine Woche Workshop kostet 80 Euro. 25 Euro Materialgeld kommen hinzu.

Zeichnen ist gar nicht schwer!

Wer nicht so lange warten will, kann am Montag, 20. September, einen Zeichenkurs belegen. „Zu zeichnen ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, auf man achten muss“, sagt Dozentin Angela Rennemann. Kindern ab acht Jahren will sie zeigen, wie es geht.

In ihrem Fotoclub, der bereits am Sonnabend, 18. September, beginnt, will Andrea Grams mit jungen Leuten ab sieben Jahren auf Safari gehen. Jeder könne knipsen, auch ein Automat – aber nicht jeder könne beobachten, habe schon Friedrich Dürrenmatt gesagt. Grams will das Beobachten schulen, damit ihre jungen Mitfotografen lernen, gezielter zu knipsen.

Geheimschriften und Weihnachtswerkstatt zum Jahresende

Ein Stoff-Atelier und eine Klecks-Akademie beginnen ebenfalls vor den Herbstferien. Im November bietet die Jugendkunstschule eine Buch- und Schreibwerkstatt an, in der es um das Geheimnis der Buchherstellung, aber auch um Schreibmaterial und Geheimschriften geht. Eine Weihnachtswerkstatt gibt es im Dezember – und dann erscheint schon das Programm fürs kommende Jahr.

Das komplette Programm der Jugendkunstschule ist auf der Homepage www.juku.neustadt-rbge.de hinterlegt. Telefonisch gibt es Auskünfte unter (05032) 9112666 oder per E-Mail über kunstschule.juku.neustadt@web.de.

Von Beate Ney-Janßen