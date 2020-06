Neustadt

Seit sechs Jahren lädt der Schachclub Neustadt regelmäßig zu offenen Turnieren für Jugendliche ein. Wegen der Auflagen rund um die Corona-Pandemie müssen Spieler und Ausrichter diesmal neue Wege gehen. Der Spielbetrieb kann nicht wie gewohnt im Gymnasium Neustadt stattfinden. „Glücklicherweise bietet das Internet Möglichkeiten, Spaß am Spiel zu haben, ohne dass man seinem Gegner gegenübersitzt“, sagt der Vorsitzende Gerhard Gömann. Bei der Meisterschaft für Jugendliche am Montag, 8. Juni, sollen die Teilnehmer am heimischen Computer spielen.

Schnellschach am Computer

Neue Regeln gibt es für die Anmeldung: Sichere Spieler von sechs bis 21 Jahren können sich bis Sonntag, 7. Juni, 12 Uhr, über das Internet auf https://lichess.org/team/sk-neustadt-am-rubenberge registrieren und ihren Beitritt zum Team SK Neustadt am Rübenberge erklären. Das Turnier beginnt am Montag, 8. Juni, um 17 Uhr und endet spätestens 19.30 Uhr. Teilnehmer sollen sich kurz vor Turnierbeginn einloggen.

„Gespielt werden sieben Runden Schnellschach, jeweils zehn Minuten pro Spiel. Zusätzlich gibt es zwei Sekunden Bedenkzeit für jeden pro Zug“, sagt Gömann. Das sogenannte Schweizer System soll dafür sorgen, dass spätestens nach der dritten Runde gleich starke Spieler gegeneinander ausgelost werden. Nach Turnierende gibt es kleine Preise für die Gewinner.

