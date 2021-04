Nöpke

Es ist ein Gefühl, das nicht viele erleben: Die Nöpkerin Louisa Knigge könnte mit einer Blutspende ein Leben gerettet haben. Ihre Stammzellen helfen einem jungen Menschen in den Vereinigten Staaten, gegen Leukämie anzukämpfen.

Die junge Frau ließ sich im August 2018 bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren. Als Betreuerin bei der Jugendfeuerwehr Nöpke war sie bereits drei Jahre zuvor bei einer Typisierungsaktion im Sommerlager auf die Möglichkeit aufmerksam geworden. „Doch damals durfte ich mich noch nicht registrieren lassen, mein Körpergewicht reichte nicht aus“, erzählt sie. Spenden dürfen Menschen zwischen 17 und 60 Jahren, die mindestens 50 Kilogramm auf die Waage bringen.

Anfrage kommt im September

Im September kam eine Anfrage, ob sie noch als Spenderin infrage käme. „Ich war sehr überrascht, weil es so schnell ging“, sagt die 23-Jährige. „Viele sind schon seit mehr als zehn Jahren registriert und wurden bisher nicht angeschrieben. Nun wurde mir gesagt, meine Stammzellen könnten einem jungen Menschen in Amerika das Leben retten“, berichtet Knigge weiter.

Im nächsten Schritt stand nun ein Besuch bei ihrem Hausarzt zur Blutabnahme an. Die Proben schickte dieser an die Entnahmeklinik für Stammzellspender in Köln. „Dort testete man mein Blut ganz genau, ob es wirklich zu meinem genetischen Zwilling passte“, sagt sie. Nach dem positiven Befund lud man sie im Dezember zu einer großen Voruntersuchung in die Kölner Klinik ein. Die eigentliche Stammzellspende war im Januar dieses Jahres. „Zur Mobilisierung der Stammzellen, musste ich vorab zu Hause fünf Tage lang jeweils eine Tablette einnehmen“, berichtet sie. „Außerdem habe ich darauf geachtet, mich nicht zu erkälten. Jegliche Infektion hätte den Termin platzen lassen“, sagt sie.

Zur Blutentnahme in Kölner Klinik

Auf die Reise mit dem Zug begleitete sie ihre Schwester Julia Knigge. „In Köln stellte ich mich in der Klinik vor, dann verbrachten wir eine Nacht im Hotel. Die Kosten für Fahrt und Übernachtung übernahm die DKMS“, erzählt Louisa Knigge. „Eine Begleitung ist zur Unterstützung sinnvoll, falls dir schwindelig wird. Auch eine Anreise per Zug hat Sinn, denn nach der Spende sollte man nicht selbst Auto fahren“, sagt sie.

Die sogenannte periphere Entnahme der Stammzellen erfolgte am nächsten Morgen ambulant und dauerte etwa fünf Stunden. Bei der sogenannten Apherese (Blutwäsche) werden Stammzellen sozusagen herausgewaschen. Noch währenddessen wird das eigene gewaschene Blut wieder dem Körper zugeführt. „Die Stunden waren eher langweilig. Nebenbei habe ich Filme geschaut und Musik gehört“, erzählt Knigge. Nur Schlafen war nicht erlaubt, weil sie einen Ball kneten musste, um die Blutentnahme zu unterstützen.

Empfänger lebt in den USA

Inzwischen hat Knigge Informationen zum Empfänger erhalten, die aus Datenschutzgründen noch recht allgemein gehalten sind. Die Person ist zwischen 20 und 30 Jahren alt und lebt in den USA. Nach zwei Jahren besteht die Möglichkeit, sich kennenzulernen, sofern der Empfänger damit einverstanden ist. „Ich würde schon gerne wissen, ob der Empfänger durch meine Spende überlebt hat und wie es ihm zurzeit geht“, sagt sie. Die Nöpkerin wird im Register für die nächsten zwei Jahre für ihren genetischen Zwilling geblockt, falls eine weitere Spende nötig sein sollte. In neun Monaten erfährt sie, ob der Empfänger überlebt hat.

„Spenden tut gar nicht weh und ist so einfach“, sagt Knigge. Es habe sie sehr beeindruckt, dass sie nur so wenig dafür tun musste – im Dienst bei der Feuerwehr kann Lebensrettung ja deutlich dramatischer ausfallen. „Es wäre schön, wenn sich mehr Menschen registrieren lassen“, sagt sie. Erst kürzlich haben Schüler am Gymnasium Neustadt zur Typisierung aufgerufen, weil ein Mitschüler an Leukämie erkrankt ist und eine Spende benötigt. Öffentliche Typisierungsaktionen sind aktuell nicht möglich, aber jeder kann sich das nötige Material zuschicken lassen.

Weiterführende Informationen sind auch auf den Seiten des Zentralen Knockenmarkspenderegisters unter zkrd.de, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei unter dkms.de und der Deutschen Stammzellenspenderdatei unter deutsche-stammzellspenderdatei.de im Internet zu finden.

Vielen Patienten reicht eine Blutspende

Rund 80 Prozent der Leukämieerkrankten erhalten die periphere Blutstammzellspende, wie sie Louisa erlebt hat. Nur 20 Prozent benötigten eine Knochenmarkspende, die auch für den Spender einen stärkeren Eingriff bedeutet. Bei dieser Form der Spende nehmen die Ärzte unter Vollnarkose mehrere kleine Einstiche im Beckenknochen vor und entnehmen mit einer Punktionsnadel Knochenmark. Das dauert etwa eine Stunde, und das Knochenmark regeneriert sich innerhalb weniger Wochen wieder von selbst. Der Spender kann das Krankenhaus nach ein bis zwei Tagen wieder verlassen. Auch für diese Spenden hat sich Louisa registrieren lassen.

Von Susann Brosch