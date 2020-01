Schneeren

Im Moorwald bei Schneeren ist ein junges Heckrind gerissen worden. Es gibt den Verdacht, dass es einer Wolfsattacke zum Opfer gefallen ist. Die Herde gehört zu einem Naturschutzprojekt der Region Hannover, sie wird von dem Schneerener Landwirt Stephan Ruhnow-Thieße betreut, der den Kadaver am Dienstagmorgen fand. Das gerissene Rind ist ein weibliches Jungtier, knapp ein Jahr alt – Halter Ruhnow-Thieße schätzt sein Gewicht auf 150 bis 170 Kilogramm. „Ich hatte immer befürchtet, dass es irgendwann auch mich treffen würde – nun ist es soweit“, sagte Ruhnow-Thieße bedrückt. Der Anblick des toten Tieres habe ihn betroffen gemacht: „Es sieht aus, als sei es bei lebendigem Leibe von hinten angefressen worden, vorn hat es einen Kehlbiss.“

14 Rinder äsen im Moorwald

Nachzüchtungen der urtümlichen Auerochsen: Die Heckrinder bei Schneeren Quelle: Region Hannover

14 Heckrinder waren es, die auf der abgezäunten Fläche mit Wiesen und Moorwald ästen. Sie haben in dem Projekt der Region Hannover die Aufgabe, die Ausbreitung der späten Traubenkirsche einzudämmen. Die Tiere sind Nachzüchtungen der urtümlichen Auerochsen, eine Art, die robust und – dank massiger Statur und langer spitzer Hörner – auch wehrhaft ist. Offenbar sei es den Beutegreifern gelungen, das Jungtier von der Herde zu isolieren, sagt Ruhnow-Thieße. Die Weidefläche sei zwar nicht mit einem klassischen Herdenschutz-Zaun eingezäunt, dafür aber mit „fünf Strang Stacheldraht“, wie der Landwirt sagt.

Wolfsberater sichert Spuren und sieht Fährte

Nahe der Fundstelle fanden Halter und Wolfsberater Trittsiegel, die an Wölfe erinnern. Quelle: privat

Wolfsberater Hubert Wichmann aus dem Landkreis Nienburg nahm den Fall auf, weil der Neustädter Kollege Helge Stummeyer verhindert war. Er versuchte, DNA-Spuren zu sichern, begutachtete die Lage des aufgefundenen Tieres und fotografierte außerdem Trittsiegel im Umfeld. Große Pfotenabdrücke nähren die Vermutung, es könne sich um einen oder mehrere Wölfe gehandelt haben. Eine der Spuren war am Dienstagmorgen auch noch sehr frisch, wie Wichmann berichtet – möglicherweise sind auch die Raubtiere erst geflüchtet, als Landwirt und Wolfsberater eintrafen. „Das liegt aber im Bereich der Spekulation“, betont Wichmann.

Wolfsriss in anderen Fällen nicht nachgewiesen

Ob überhaupt Wölfe am Werk waren, muss nun die DNA-Untersuchung klären. Bei einem anderen Riss in Schneeren im vergangenen Juni ist dieser Nachweis nicht gelungen, wie es die Nutztierschadenstabelle auf der Internet-Seite des niedersächsischen Umweltministeriums zeigt. Damals hatte der Galloway-Züchter Alexander Roclawski die Überreste zweier Kälber auf der Weide gefunden. Im Internet kursierten schon vor längerer Zeit Filmaufnahmen von zwei Wölfen, die bei Schneeren durch die Feldmark gestrichen sein sollen.

Debatte ist von Emotionen geprägt

Die Debatte um den Wolfsschutz schlägt in der Region hohe Wellen, spätestens seit vor fast genau einem Jahr, am 23. Januar 2019, das niedersächsische Umweltministerium eine Ausnahmegenehmigung zur Tötung des erwachsenen Wolfsrüden GW 717m aus dem Rodewalder Rudel gegeben hat. Bislang ist es nicht gelungen, das Tier zu erlegen. Umweltminister Olaf Lies nannte einige Äußerungen in einem Fernsehinterview des NDR am Dienstag „unanständig“ und „zum Teil widerlich“.

Minister Lies : Verdachtsfälle weiter melden

Lies ermutige Tierhalter, trotzdem weiter Verdachtsfälle zu melden, sagt Ministeriumssprecher Matthias Eichler. „Wir sind auf die Hinweise angewiesen“, sagt er. Sie könnten auch neue Erkenntnisse über die Verbreitung der Wölfe im Land erbringen. Ruhnow-Thieße hat das getan und auch ein entschärftes Bild des teils aufgefressenen Tieres in seinem Facebook-Profil gepostet. Auch unter dieser Nachricht gehen Wolfsfreunde und -gegner teils hitzig gegeneinander an.

Eigentümerin der Heckrinder ist die Region Hannover. Man wolle zunächst das Ergebnis der Tests abwarten, um sicher zu sein, ob es sich um einen Wolfsriss handle, sagte deren Sprecher Klaus Abelmann. Er rechne nicht damit, dass die Heckrinder nun mit einem aufwendigen Herdenschutzzaun umfriedet werden. „Wir müssen die Weidefläche ja immer mal wieder ausweiten“, sagt er. Schon jetzt sei der Zaun rund fünf Kilometer lang, sagt Ruhnow-Thieße. Am Donnerstag, 23. Januar, ist die aktuelle Situation der Wölfe in der Region Thema im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz der Region – der Verdachtsfall aus Schneeren werde sicher auch im Bericht vorkommen, sagt Abelmann.

