Borstel

Die Fahrbahn der Kreisstraße 302 bei Borstel wird von Donnerstag, 11. Juli, bis Freitag, 12. Juli, abschnittsweise saniert. Während der Arbeiten ist die Borsteler Straße halbseitig zwischen denEinmündungen An der Schule und Hahnstraße gesperrt. Der Verkehr wird per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigef..