Hier die Ausarbeitung des digitalen Unterrichts, dort die Vorbereitungen für die ersten Schüler, die wieder in die Schule kommen werden: Wie an vielen anderen Schulen auch, sind vom Kollegium bis zum Hausmeister alle Mitarbeitenden der Kooperativen Gesamtschule Neustadt ( KGS) damit beschäftigt, bestmögliche und praktikable Lösungen in der Corona-Krise zu finden.

Nicht nur Burkhard Jonck, der kommissarische Schulleiter, ist stark beschäftigt in diesen Tagen. „Wir entwickeln einen Corona-Knigge“, sagt er und zeigt auf eines der ersten Ergebnisse: In der Mensa ist unter jede Tischplatte nur ein einzelner Stuhl gestellt worden. Wie die Schülerströme geleitet werden, damit sie sich nicht zu nah kommen auf dem Weg in die Mensa, wie die Hygiene-Regeln eingehalten werden können, sind weitere Punkte, die es zu klären gilt. An jeder der vielen Eingangstüren prangt bereits ein großes Schild, das jeden Besucher auffordert, sich nach dem Eintreten in die Toilettenräume zu begeben, um sich die Hände zu waschen.

Rund zehn Prozent der Schüler kommen am 27. April

„Wir haben viel Platz“, sagt Jonck, „das ist ein großer Vorteil.“ Die Abschlussklassen, die am 27. April wieder in die KGS kommen sollen, umfassen etwas mehr als zehn Prozent der gesamten Schülerschaft. Von den rund 1500 Schülern bereiten sich 16 auf das Abitur vor, weitere 170 Schüler wollen in diesem Jahr einen Haupt- beziehungsweise Realschulabschluss bekommen. Viel Platz hilft bei den Planungen, denn es ist kaum vorstellbar, dass komplette Klassenverbände in einem Raum unterrichtet werden. Das führe auch dazu, dass mehr Lehrkräfte für den Unterricht eingeteilt werden müssten, sagt der kommissarische Schulleiter. Mit Hochdruck wird an den völlig neuen Stundenplänen gefeilt.

Er sieht den Herausforderungen optimistisch entgegen: Burkhard Jonck, kommissarischer Schulleiter der KGS Neustadt. Quelle: Beate Ney-Janßen

Die zweite große Aufgabe, vor der die KGS steht, ist der Ausbau des digitalen Lernens. Die Lernplattform IServ ist noch nicht allzu lange in der Schule eingerichtet, der erste Meilenstein aber mit der Anmeldung durch die Schüler geschafft. Dort wird bereits an vielen Stellen gearbeitet, ausprobiert und Unterricht vorbereitet. Abstimmung unter den Lehrern sei notwendig, und bei den Schülern setze das digitale Lernen ein hohes Maß an Selbstständigkeit voraus, betont Jonck.

Hilfestellungen soll es auf diesem Weg möglichst für alle Schüler geben – und das beginnt teilweise schon bei der Hardware. Nicht in jedem Haushalt steht ein PC bereit, nicht jeder verfügt über einen Laptop. Und manche Wohnorte sind noch weiße Flecken in der digitalen Landschaft. Es kann also nicht jeder gleichermaßen einfach erreicht werden.

Wer darf wann zur Schule? Schrittweise soll der Schulbetrieb wieder anlaufen, erste Zeitpläne sind vom Kultusministerium bekannt gegeben worden. „Vorläufig“ ist die Ansage dabei – denn niemand weiß heute, was sich morgen ergeben wird. Fest steht, dass alle Schüler ab Mittwoch, 22. April, wieder Unterricht haben – wenn auch zu Hause. Dieses Modell des Home-Learning gilt für Schüler jeweils so lange, bis sie wieder die Schule besuchen dürfen. Die Abschlussklassen, also die angehenden Abiturienten wie auch diejenigen, die ihren Haupt- oder Realschulabschluss in diesem Jahr machen wollen, kommen ab Montag, 27. April, wieder in die Schulen. Eine Woche später beginnt auch der physische Unterricht in den Grundschulen. Die Viertklässler, denen zum Schuljahresende ein Schulwechsel bevorsteht, dürfen ab dem 4. Mai wieder in die Klassen. Schrittweise geht es weiter. Jahrgang zwölf soll ab dem 11. Mai, die restlichen Schüler der Klassen neun und zehn und auch die Drittklässler am 18. Mai wieder zur Schule kommen. In einer dritten Phase von Ende Mai bis Mitte Juni plant das Kultusministerium, auch die restlichen Schüler aus dem Home Learning zu befreien. Den Jahrgangsstufen zwei, sieben, acht und elf sollen im letzten Schritt die Schüler der fünften, sechsten und ersten Klassen folgen.

Beziehungsarbeit zu Schülern ist wichtig

Erste Erfahrungen hat die KGS bereits gemacht. Das A und O dabei sei der persönliche Kontakt, den die Lehrer zu den Schülern hätten und den sie im Zweifelsfall auch aktiv aufnehmen würden, sagt Jonck. Die Angebote reichten von Aufgabenzustellung per Post bis zu Hausbesuchen. Jonck setzt sich auch dafür ein, dass die KGS einen Laptoppool bekommt, der Schülern ausgeliehen werden kann, die zu Hause nicht versorgt sind. Und wer kein Netz am Heimatort habe, für den solle womöglich das Angebot einer Nutzung in der Schule vorbereitet werden.

„In erster Linie dürfen wir die Beziehungsarbeit zu unseren Schülern nicht aus den Augen verlieren“, sagt er. Ein kreativer Wettbewerb mit der Frage „Wie nutzt du deine Zeit?“ läuft bereits auf der KGS-Homepage. Lehrer hatten zu Ostern einen Film mit Grüßen an ihre Schüler zusammengestellt, und ein Nähprojekt für Schutzmasken ist auch schon aus der Taufe gehoben worden. „Das Nähen ist nicht so schwer“, sagt Jonck schmunzelnd, „nur das mit dem Bügeln der Masken ist noch schwierig.“

Telefonberatung ist geplant

Solche Anregungen, sich mit der derzeitigen Situation allgemein auseinanderzusetzen, seien wichtig, das Kollegium habe aber auch Einzelschicksale genau im Blick. Es gebe durchaus Schüler, die wegen gefährdeter Familienangehöriger im Haushalt nicht zur Schule kommen könnten. Ihnen sollen ebenfalls individuelle Lösungen angeboten werden, die nicht nur den Unterrichtsstoff, sondern auch die Psyche im Auge behalten. Ein Entlastungsangebot für Schüler ist ebenso schon eingerichtet und bietet Beratung in Form von Telefongesprächen an. Wer Sorgen hat, kann sich dort melden.

Alle Herausforderungen dieser Tage geht Jonck mit Ruhe und Gelassenheit an. „Wir haben hier ein Füllhorn, um auf all das zu reagieren“, sagt er mit Blick auf das Kollegium und die Gebäudetrakte. Insbesondere im digitalen Bereich sei das jetzt eine große Chance, um schnell und weit voranzukommen.

