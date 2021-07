Neustadt

In langen Schulstunden kann der sehnsuchtsvolle Blick aus dem Fenster zu neuen Einfällen führen: „Aus unserem Kunstraum heraus haben wir ein rassistisches Graffiti an der Wand gesehen“, erzählt Kira Zessack, Zwölftklässlerin an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Neustadt. Die Schülerinnen und Schüler meldeten das ihrer Kunstlehrerin Maja Nuttelmann. Die reagierte prompt. Sie startete ein mehrmonatiges Schulprojekt, in dem die neun Zwölftklässer zwischen 17 und 20 Jahren nicht nur das ungeliebte Wort übermalt, sondern gleich ein ganzes Friedensgemälde geschaffen haben.

Zur Galerie Aus einer einst tristen Wand samt rassistischem Graffiti haben die Schülerinnen und Schüler ein buntes Gemälde mit Friedenssymbolik geschaffen.

Zeichen gegen Rassismus

„Wir wollen damit ein Zeichen gegen Rassismus setzen“, sagt Zessack. Gerade als Teilnehmer am Schulprojekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ sei so ein rassistisches Graffiti nicht hinnehmbar, ergänzt Nuttelmann. Die Lehrerin hat das Projekt kurzerhand in den Lehrplan aufgenommen, nach Vorbild von Streetart-Künstlern haben die jungen Künstler das Motiv gemeinsam entworfen. Es zeigt ein Mädchen, welche die triste Betonwand samt verpixeltem Graffiti mit dem Bild einer farbenfrohen Erdkugel überdeckt. „Wir sind noch nicht fertig, aber einige der Schülerinnen und Schüler wollen sogar in den Ferien weiter daran arbeiten“, so Nuttelmann.

Von Alexander Plöger