Ein Streit zwischen Jugendlichen aus Neustadt und Garbsen hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei im Bereich der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Neustadt ausgelöst. Gegen 16.50 Uhr hatte eine unbeteiligte Neustädterin beobachtet, dass eine Gruppe zum Teil vermummter und mit Messern bewaffneter Jugendlicher in Richtung der Schule lief. Die Frau alarmierte die Polizei, die daraufhin Beamte aus Garbsen, Wunstorf, Stöcken und Hannover in Bewegung setzte. Einer Zeugenaussage zufolge sollen sich 20 bis 30 Jugendliche zusammengerottet haben.

Schläger überfallen KGS-Schüler

Die Gruppe attackierte drei KGS-Schüler, sie wurden leicht verletzt. Einem der Opfer entrissen die Angreifer zudem eine Bauchtasche. Die Schläger flüchteten in alle Himmelsrichtungen, als die Beamten an der Schule eintragen.

Vor Ort fanden die Beamte zwei leicht verletzte Jugendliche vor, ein weiterer wurde bereits in einem Rettungswagen behandelt.

Polizei kennt viele der Verdächtigen

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung kontrolliere die Polizei mehrere Personen. Nach Auskunft der Polizei sind die meisten Verdächtigen, die im Umfeld der Schule aufgegriffen wurden, der Polizei bereits bekannt.

Die konkreten Hintergründe der Tat sind noch unklar. Dass die Angreifer auch Stichwaffen einsetzt haben, bestätigte die Polizei bislang nicht.

