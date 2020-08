Neustadt

Lange hat der Förderverein der Leine-Schule die Mensa im Schulzentrum Süd am Laufen gehalten. Doch mit abnehmender Mitgliederzahl wird es immer schwieriger für die Ehrenamtlichen, die ganze Verwaltungsarbeit zu leisten. Sie haben den entsprechenden Vertrag mit der Stadt zum 31. August gekündigt. „Wir sind nur noch vier Leute im Vorstand“, sagt die Fördervereinsvorsitzende Manuela Wegner, „da ist das alles nicht mehr zu schaffen.“

Förderverein betrieb Mensa acht Jahre lang

Die Mensa Süd ist in einem futuristischen Bau untergebracht und seit 2009 in Betrieb. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Der Förderverein hatte den Betrieb der Mensa 2012 übernommen, die schon in den ersten Jahren nach der Eröffnung nicht so recht ins Laufen kam. Zwar ist die Stadt verpflichtet, den Schülern bei Ganztagsangeboten auch ein Mittagessen zur Verfügung zu stellen, doch diese nahmen es zunächst nicht so recht an. Schwung kam erst in den Betrieb, als Köchin Hildegard Kuhse die Leitung übernahm. Jahrelang versorgte sie die Schüler mit beliebten Speisen, schaffte es auch, Gemüse und andere gesunde Komponenten ins Angebot aufzunehmen. Nun ist Kuhse aus dem Förderverein ausgeschieden und leitet auch die Küche nicht weiter, wie Wegner berichtet. Über die Gründe will sie nichts sagen, „dabei geht es um Interna“. Doch für den Vorstand war dies der Zeitpunkt, sich vom Mensabetrieb zu verabschieden.

KGS-Team kocht auch für Gymnasium und Leine-Schule

Die Stadtverwaltung hat eine Lösung parat: Die Schüler sollen vom Team der KGS-Mensa um Küchenchef Daniel Giese mitversorgt werden. Die Mitarbeiter kochen in der KGS-Küche und liefern dann die etwa 70 Essen an die Mensa Süd. Zwei Ausgabekräfte, die bisher beim Förderverein beschäftigt sind, können auf 450-Euro-Basis weiterarbeiten. Diese Lösung biete sich an, weil die KGS künftig nicht mehr die Grundschule Poggenhagen mit Mittagessen beliefert. Diese werde künftig von einem Caterer versorgt, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

