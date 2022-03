Neustadt

Es soll eine Mischung aus Infoveranstaltung, Film, Talkrunde und Schnupperunterricht werden: Am Freitag, 25. März, präsentiert sich die Kooperative Gesamtschule (KGS) Neustadt Viertklässlerinnen und Viertklässlern sowie deren Eltern in einem digitalen Tag der offenen Tür. Der Zugang wird über die Webseite der KGS unter www.kgsneustadt.de möglich sein. Ergänzend dazu bietet die Schule am Freitag, 22. April, Schulführungen vor Ort an.

Eindrücke vom KGS-Schulleben

Geplant sind kurze Videokonferenzen, in denen die Teilnehmenden „von zu Hause aus die Schule entdecken, digitalen Unterricht erleben, Informationen bekommen und Fragen stellen können“, wie Schulleiter Burkhard Jonck erklärt. Das Programm findet jeweils von 14.30 bis 16 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr statt. Den genauen Veranstaltungsplan veröffentlicht die Schule auf ihrer Webseite. Darüber hinaus finden Interessierte Bilder, Videos und weitere Informationen, um einen Eindruck vom Schulleben an der KGS gewinnen zu können. „Wir sind eine große, bunte und leistungsstarke Schule mit vielfältigen Angeboten in den Bereichen Kultur, Sport, Berufsorientierung und Nachhaltigkeit“, sagt Jonck.

Führungen im April

Eltern und ihre Kinder, welche die Schule persönlich besuchen möchten, können dies zu den Schulführungen im April tun. Für die Führungen gilt die 3G-Regel. Nähere Informationen erhielten die Eltern noch über die Grundschulen, so der Schulleiter.